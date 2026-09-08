YENİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı için beklenen açıklama yapıldı. Av. Ali Murat Bilgiç'in partinin Kurucu İl Başkanı olarak atandığı bildirildi.

Atamayla birlikte YENİ Parti'nin Adıyaman'daki örgütlenme çalışmalarının Bilgiç'in başkanlığında yürütülmesi bekleniyor.

BİLGİÇ ATAMAYI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

YENİ Parti Adıyaman Kurucu İl Başkanı Av. Ali Murat Bilgiç, görevlendirmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Bilgiç, açıklamasında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Genel Merkez yöneticilerine teşekkür ederek, Adıyamanlıların desteğiyle yoğun bir çalışma yürüteceklerini belirtti.

'ZOR OLANI HEP BİRLİKTE KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

Kurucu il başkanlığı görevini üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgiç, şunları söyledi:

'Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Genel Merkez yöneticilerimizin takdiri, Adıyamanlı hemşehrilerimin desteğiyle YENİ Parti Kurucu İl Başkanlığına atandım. Zor olanı hep birlikte, çok çalışarak kolaylaştıracağız.'

'YENİ PARTİ'Yİ ADIYAMAN'DA BİRİNCİ PARTİ YAPACAĞIZ'

Partinin Adıyaman'daki örgütlenme ve saha çalışmalarına ilişkin hedeflerini de açıklayan Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı:

'Emeklinin, çiftçinin, gencin, işçinin ve işsizin umudu olan YENİ Parti'yi Adıyaman'da da Türkiye'de olduğu gibi birinci parti yapacağız. Hepimize hayırlı olsun. Allah yardımcımız olsun.'

ÖRGÜTLENME SÜRECİ BAŞLIYOR

Kurucu il başkanının belirlenmesinin ardından YENİ Parti'nin Adıyaman il yönetiminin oluşturulması ve merkez ile ilçelerde örgütlenme çalışmalarına hız verilmesi bekleniyor.

Bilgiç'in önümüzdeki günlerde kurucu il yönetimi ve partinin Adıyaman'daki yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kaynak : PERRE