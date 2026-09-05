AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Fatih Çelik, Burak Kızılbay ve Veysel Akyol, İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Sıratut Mahallesi Muhtarı İlhan Alan'ı ziyaret etti.

Ziyarette mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurt, hemşehrilerin talep ve beklentilerini dinledi. Mahallenin ihtiyaçları, çözüm bekleyen konular ve yapılması gereken çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Milletvekili Kurt, siyasetin merkezinde milletin olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bizim siyaset anlayışımız; milletimizin ayağına giden, sahada dinleyen, sorunları yerinde tespit eden ve çözüm için sonuna kadar takip eden eser ve hizmet siyasetidir. Milletimizle gönül gönüle, esnafımızla omuz omuza; Adıyaman'ımızın her mahallesinde hemşehrilerimizin yanında olmaya, her talebin takipçisi olmaya devam edeceğiz.'

Program kapsamında mahalle sakinlerinin gündeme getirdiği altyapı, sosyal yaşam ve ekonomik ihtiyaçlar da ele alındı. Kurt, vatandaşların taleplerinin takipçisi olacaklarını ve çözüm için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Kaynak : PERRE