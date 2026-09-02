Adıyaman'da AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ile Merkez İlçe Başkanı M. Fatih Olgun, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek sahadaki çalışmalar, planlanan faaliyetler ve şehir için yürütülen projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Milletvekili Hüseyin Özhan toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'Bizler ilk günkü heyecan ve azimle milletimiz için hizmet yolunda gayret gösteriyoruz. Adıyaman'ın her köşesinde vatandaşımızla buluşuyor, onların taleplerini dinliyor ve çözüm üretmek için çalışıyoruz. Teşkilatımızın sahadaki enerjisi ve kararlılığı, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor.'

Merkez İlçe Başkanı M. Fatih Olgun ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları söyledi:

'Vatandaşımızın güvenini ve inancını boşa çıkarmamak için gece gündüz sahadayız. Teşkilatımızın uyumu ve dayanışması, Adıyaman'da siyasete güçlü bir mesaj veriyor. Bizim için en önemli ölçü, halkımızın bize duyduğu güveni korumak ve hizmetlerimizi onların ihtiyaçlarına göre şekillendirmektir.'

Toplantıda, teşkilatın sahada vatandaşla kurduğu iletişim, yürütülen hizmetler ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Özhan ve Olgun'un uyumlu çalışmaları, teşkilatın sahaya 'bomba gibi' yansımasını sağlarken, vatandaşların siyasetçilere duyduğu güven ve sevgi Adıyaman'da güçlü bir birliktelik fotoğrafı ortaya koydu.

Kaynak : PERRE