Programa MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Selçuk Aslancan da katılım sağladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı teşkilatları, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Selçuk Aslancan öncülüğündeki teşkilat mensupları, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerinde yer aldı.

MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 955. YIL DÖNÜMÜ ANILDI

MHP Adıyaman teşkilatları tarafından yapılan açıklamada, Sultan Alparslan ve Türk ordusunun Anadolu'ya giriş sürecindeki tarihsel rolüne dikkat çekilerek, Malazgirt Zaferi'nin Türk tarihi açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin inanç, cesaret, kahramanlık ve Türk milletinin iradesinin simgelerinden biri olduğu belirtilerek, Malazgirt Ovası'nda ortaya çıkan ruh ve heyecanın bugün de yaşatıldığı ifade edildi.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

MHP Adıyaman teşkilatlarının Malazgirt ruhuna ve Türk milletinin tarihsel yürüyüşüne sahip çıkmayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Teşkilatların, geçmişten aldıkları güçle birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Kaynak : PERRE