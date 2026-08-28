Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adıyaman Adalet Sarayı'na gelerek mazbatasını aldı.

TPAO Konferans Salonu'nda 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen MHP Adıyaman İl Kongresi'nde başkan seçilen Önat, düzenlenen törenle mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

Mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulunan Önat, kongreye katılanlara ve kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.

'ÜÇ YIL BOYUNCA ADIYAMAN İÇİN HİZMET EDECEĞİZ'

Önat, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Kıymetli Adıyamanlı hemşerilerim, değerli dava arkadaşlarım; 23 Ağustos'ta yaptığımız tarihî kongremizin ardından bugün adliyeye, Yüksek Seçim Kuruluna gelerek mazbatamızı aldık. Öncelikle kongremizde coşkumuza ortak olan tüm ülküdaşlarımıza, vatandaşlarımıza ve oylarını yönetimimizden yana kullanan tüm delegelerimize şükranlarımı sunuyorum. Almış olduğumuz bu mazbatayla Allah nasip ederse üç yıllık bir görev süresinde Adıyaman için hizmet edeceğiz.

Geçtiğimiz üç yılda olduğu gibi bu üç yıl içinde de Adıyaman ve Adıyamanlı vatandaşlarımız için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Her zaman mazlumların, mağdurların yanında olacağız. Adıyaman'da aksayan, eksik kalan ne hizmet varsa Milliyetçi Hareket Partisinin bu yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber onlara çareler arayacağız.'

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU DOĞRULTUSUNDA ADIYAMAN'I GEZECEĞİZ'

Yeni dönemin Adıyaman'a ve MHP teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Önat, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Rabbim bütün yönetim kurulu arkadaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Yapmış olduğumuz kongremiz, almış olduğumuz mazbatamız öncelikle arkadaşlarımıza, camiamıza, Adıyaman'ımıza ve milletimize hayırlar yetişsin. Bu vesileyle bir kere daha bizleri bu vazifeye layık gören Türk dünyasının bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye de teşkilat olarak, yönetim olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Onun çizmiş olduğu rotada, Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda Adıyaman'ı karış karış gezeceğiz.

Bütün kapıları çalacağız. Bütün elleri sıkacağız. Bütün yüreklere dokunacağız.'

'İLK SEÇİMLERDE İSTEDİĞİMİZ HEDEFE VARACAĞIZ'

MHP'nin politikalarını ve hedeflerini Adıyamanlılara anlatacaklarını belirten Önat, milletvekilliği seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Önat, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Hem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi anlatacağız hem ülkülerimizi anlatacağız. Allah nasip ederse ilk seçimlerde de hem Genel Başkanımızın politikasının hem de buradaki kıymetli yönetici arkadaşlarımızın çalışmalarının meyvelerini alıp milletvekilliği seçiminde istediğimiz hedefe varacağız.

Buradan tüm Adıyamanlı hemşerilerime bir söz söylemek istiyorum: Yalnız değilsin Adıyaman, Milliyetçi Hareket Partisi var. Milliyetçi Hareket Partisinin yönetimi var. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.'

Kaynak : PERRE