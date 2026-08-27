AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, AK Parti İl Başkan Vekili Fehmi Yılmaz, Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, İl Başkan Yardımcıları Burak Kızılbay ve Veysel Akyol, İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım, AK Parti Kahta İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Güzel ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kahta'nın ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve vatandaşların beklentileri ele alınarak ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Milletvekili Kurt, kamu kurumları, yerel yönetimler ve teşkilatın güçlü bir koordinasyon içerisinde çalıştığını belirterek, 'Kahta'mızın her alanda daha ileriye taşınması, hemşehrilerimizin hayatına dokunan hizmetlerin artarak devam etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

Nazik ev sahipliği dolayısıyla Kaymakam Soysal'a teşekkür eden Kurt, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak : PERRE