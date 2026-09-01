MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Selçuk Aslancan, 2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Adaletin toplumsal huzur ve güvenin temel taşı olduğunu belirten Aslancan, uzun süren dava ve soruşturmaların vatandaşların yargıya duyduğu güveni olumsuz etkilediğini ifade etti.

'YARGILAMA SÜRELERİ HIZLANDIRILMALI'

Yargı süreçlerinin makul süre içerisinde sonuçlandırılmasının önemine dikkat çeken Aslancan, şunları söyledi:

'Uzun süren yargılamalar, adalet duygusunu zayıflatmakta ve vatandaşlarımızın güvenini sarsmaktadır. Bu nedenle Adalet Bakanımızın son dönemde yargılamaların hızlandırılması yönünde yürüttüğü çalışmaları çok önemli ve yerinde buluyorum.'

Yeni düzenlemelerin yargı süreçlerinin daha hızlı ve etkin işlemesine katkı sağlayacağını belirten Aslancan, 'Yargı süreçlerinin hızlanması, adaletin daha etkin tecelli etmesi açısından büyük bir adım olacaktır' dedi.

'ŞEFFAF VE HAKKANİYETLİ YARGI GÜÇLENDİRİLMELİ'

Hukuki süreçlerin şeffaflık, hakkaniyet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayan Aslancan, adalet hizmetlerinin vatandaşların güvenini güçlendirecek şekilde yürütülmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Aslancan, yeni adli yılın hakimlere, savcılara, avukatlara, adliye personeline ve bütün vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek yargı camiasına görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE