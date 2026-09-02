Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler okul hazırlıklarını sürdürürken, artan eğitim giderleri aile bütçelerini zorlamaya devam ediyor. CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, okul alışverişlerinde yaşanan maliyet artışına dikkat çekerek, temel kırtasiye ihtiyaçlarının dahi 4-5 bin lirayı bulan rakamlara ulaşabildiğini söyledi. Çanta, defter, kalem, boya ve diğer kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafeti, servis ve beslenme giderlerinin de hesaba katılmasıyla ailelerin karşılaştığı toplam eğitim masrafının daha da yükseldiğini belirten Doğan, dar gelirli ailelerin çocuklarını yeni eğitim dönemine hazırlarken ekonomik açıdan zorlandığını ifade etti.

“Bir Çocuğu Okula Hazırlamak Bile Ciddi Bir Ekonomik Yük”

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin karşı karşıya kaldığı okul masraflarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasının dahi dar gelirli aileler açısından önemli bir gider kalemi haline geldiğini belirterek, “Bugün bir öğrencinin en temel okul ihtiyaçlarını karşılamak için 4-5 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Asgari gelirle geçinmeye çalışan bir aile için bu rakam küçümsenecek bir para değildir. Üstelik eğitim masrafı kırtasiyeden ibaret değil” ifadelerini kullandı.

“Eğitim Hakkı Ailenin Gelirine Göre Değişmemeli”

Çocukların eğitim hayatına eşit şartlarda başlayabilmesi gerektiğini ifade eden Doğan, ailelerin ekonomik durumlarının öğrencilerin eğitim koşullarını belirlememesi gerektiğini söyledi.

Doğan, “Çocuklarımızın hangi kalemle, hangi defterle okula başlayacağının hesabını yapmak zorunda kaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Eğitim herkes için eşit ve ulaşılabilir olmalıdır. Ailenin geliri, çocuğun eğitim koşullarını belirlememelidir” dedi.

“Velilerin Sırtındaki Yük Azaltılmalı”

Okul giderlerinin kırtasiye ürünleriyle sınırlı olmadığını belirten Engin Doğan, okul kıyafeti, servis ve beslenme masraflarının da aile bütçelerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Doğan, “Okullar açılırken ailelerin önüne yeni bir masraf listesi çıkıyor. Dar gelirli vatandaşın üzerindeki ekonomik yük artık sürdürülemez noktaya gelmiştir. Çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak bir ayrıcalık değil, temel bir haktır. Bu nedenle aileleri rahatlatacak sosyal ve ekonomik destekler hayata geçirilmelidir” diye konuştu.