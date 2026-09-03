Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, yaptığı kapsamlı değerlendirmede Adıyaman'ın yıllardır hak ettiği noktaya ulaşamamasının temel sebebinin siyasi kimlikler değil, yanlış siyaset anlayışı olduğunu ifade etti.

Asnuk, şehirde siyasetin hizmet üretme yarışından çıkıp taraftarlık yarışına dönüştüğünü belirterek, 'İnsanlar oy verdikleri partiyi tuttuğu futbol takımı gibi savunuyor. Yanlış da yapsa alkışlanıyor, sözünü tutmasa da mazeret üretiliyor. İşte şehirler tam da böyle geri kalır' dedi.

Demokrasinin sadece sandığa indirgenemeyeceğini vurgulayan Asnuk, 'Sandık bir başlangıçtır. Asıl demokrasi sandıktan sonraki beş yıldır. Eğer seçildikten sonra hesap sorulmayacağını bilirse siyasetçi vaatlerini yerine getirme baskısını hissetmez' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın yollar, su, işsizlik, deprem sonrası çözülemeyen sorunlar ve gençlerin göçü gibi kronik meselelerle boğuştuğunu hatırlatan Asnuk, bu problemlerin temelinde sorgulamayan seçmen anlayışının yattığını söyledi. 'Bir siyasetçi kendi seçmeni tarafından eleştirilmiyorsa rahat eder. Hesap sorulmuyorsa üretme ihtiyacı hissetmez. Bunun adı demokrasi değil, biat kültürüdür' diye konuştu.

Asnuk, siyasetin kavga değil çözüm üretmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Bir hizmet doğruysa kim yaparsa yapsın destekleriz. Bir yanlış varsa kim yaparsa yapsın karşı çıkarız. Çünkü bizim tarafımız parti değil; Adıyaman'dır' dedi.

Adıyaman'ın yeni bir siyaset diline ihtiyaç duyduğunu belirten Asnuk, bu dilin daha cesur, daha samimi, daha hesap verebilir ve vatandaşı sadece seçimden seçime hatırlamayan bir anlayış üzerine kurulması gerektiğini ifade etti. 'Bir şehri kötü yöneticiler değil, yanlışları alkışlayan toplumlar da geri bırakır. Bugün herkes önce aynaya bakmalıdır' sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PERRE