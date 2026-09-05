CHP Besni İlçe Başkanı Mustafa Doğan'ın partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını açıklamasından sonra, Adıyaman'ın Besni İlçesi CHP İlçe Başkanlığı ve İlçe Yönetim Kurulu'nda atamayla görevlendirme yapıldı.

CHP Genel Merkezi tarafından Adıyaman İl Başkanlığına gönderilen 2 Eylül 2026 tarihli yazıda, Besni İlçe Başkanı ile İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin durumunun Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldüğü belirtildi. Yazıda, yapılan değerlendirme sonucunda mevcut ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin CHP Tüzüğü'nün 25'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, gizli oylama ve oy birliğiyle görevden alınmasına karar verildiği bildirildi.

MAHKEME KARARINA ATIF YAPILDI

Görevlendirme yazısında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs 2026 tarihli kararına da atıfta bulunuldu.

Söz konusu kararla, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultay ile sonrasında yapılan kurultaylar ve bu kurultaylardan alınan kararların hukuki geçerlilik taşımadığının kabul edildiği belirtildi. Bu kapsamda Besni İlçe Yönetimine ilişkin önceki atama ve görevlendirme işlemlerinin de geçerliliğini yitirdiği ifade edildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulunun 2 Eylül 2026 tarihli toplantısında, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Besni İlçe Başkanlığına Mustafa Hakkan Kılınç'ın atanması kararlaştırıldı.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

CHP Besni İlçe Başkanlığına Mustafa Hakkan Kılınç'ın atanmasının yanı sıra yeni İlçe Yönetim Kurulu da oluşturuldu.

Görevlendirme yazısında yönetim kurulu asil üyeleri; Kadir Türkmenoğlu, Ramazan Murat, Hacı Ekinci, Mahmut Karlıdağ, Seydi Canpolat, Bülent Kirişçioğlu, Şiho Korkmaz, Osman Arslan, İsmet Erdoğan, Ahmet Yazgan, Erkan Kaya, Mehmet Ünal, Abuzer Dengiz ve Şiho Esen olarak sıralandı.

KILINÇ: 'BÜYÜK BİR SORUMLULUK VE MÜCADELE GÖREVİ'

Görevlendirme yazısını resmi olarak aldığını açıklayan CHP Besni İlçe Başkanı Mustafa Hakkan Kılınç, kendisine duyulan güven dolayısıyla parti yönetimine teşekkür etti.

Kılınç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun 2 Eylül 2026 tarihli kararıyla şahsıma tevdi edilen Besni İlçe Başkanlığı görevlendirme yazısını resmi olarak almış bulunmaktayım.

Bu onurlu görevin şahsıma tevdi edilmesine ilişkin iradenin oluşmasında emeği ve katkısı bulunan başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, Adıyaman İl Örgütümüze, Kadın Kollarımıza ve Gençlik Kollarımıza yürekten teşekkür ediyorum.'

'BESNİ HALKIMIZI KUCAKLAYARAK ÇALIŞACAĞIZ'

CHP'nin Besni'deki mücadelesine yıllardır katkı sunan parti üyelerine ve yol arkadaşlarına teşekkür eden Kılınç, görevlendirmeyi bir makam değil, sorumluluk olarak gördüğünü vurguladı.

Kılınç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Cumhuriyet Halk Partisi'nin Besni'deki mücadelesine yıllardır omuz veren, partimizin bayrağını her koşulda taşıyan emektar ve cefakar üyelerimize, yol arkadaşlarımıza ve Besni halkımıza en içten şükranlarımı sunuyorum.

Bu görev, şahsıma verilmiş bir makamdan çok, hep birlikte omuzlayacağımız büyük bir sorumluluk ve mücadele görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü değerleri ve ilkeleri doğrultusunda; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her yurttaşımızı kucaklayarak Besni'mizin geleceği için çalışacağız.'

'YÖNETİM KURULUMUZLA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Partinin başarısı ve Besni'nin geleceği için birlikte mücadele edeceklerini belirten Kılınç, sözlerini şöyle tamamladı:

'El ele, omuz omuza ve hep birlikte; partimizin başarısı, Besni'mizin geleceği ve halkımızın umudu için mücadele edeceğiz.

Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için yönetim kurulundaki yol arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyor; desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen herkese şahsım ve partim adına bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum.'

Kaynak : PERRE