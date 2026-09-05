AK Parti Teşkilat Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Milletvekili İshak Şan ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ile birlikte, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç başkanlığında gerçekleştirilen Eylül Ayı İl Genel Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda İl Genel Meclis üyelerine hitap eden Alkayış, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması ve kırsal bölgelerin kalkınması için yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köylerde yalnızca konut ihtiyacının karşılanmasının yeterli olmadığını vurgulayan Alkayış, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen altyapı ve üstyapı çalışmalarının da aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Alkayış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'6 Şubat afetlerinin ardından şehrimizin yeniden imarı ve ihyası için büyük bir seferberlik başlattık. Bu süreçte kırsal bölgelerimizi de hiçbir şekilde ihmal etmedik. Köylerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması, yapılan konutların ardından altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl Genel Meclis üyelerimiz de bu çalışmaların sahadaki en önemli takipçilerinden. Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla ve ilgili kurumlarımızla aramızda önemli bir köprü vazifesi görüyorlar. Kırsal kalkınma hamlemizin öncüleri olan İl Genel Meclis üyelerimize emekleri, gayretleri ve şehrimize yaptıkları katkılar için yürekten teşekkür ediyorum.'

Adıyaman'ın merkezden kırsala kadar bütün bölgeleriyle birlikte kalkınmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Alkayış, deprem sonrası yürütülen çalışmaların yalnızca yeniden inşa süreciyle sınırlı olmadığını, kırsal alanların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesine yönelik projelerin de büyük önem taşıdığını kaydetti.

Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin yerinde tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasında muhtarların ve İl Genel Meclis üyelerinin kritik bir rol üstlendiğini belirten Alkayış, 'Adıyaman'ımızın her köşesine hizmet götürmek, hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için tüm kurumlarımızla ve teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Toplantıda ayrıca ilçeler ve köylerde devam eden çalışmalar, kırsal bölgelerin ihtiyaçları, altyapı ve üstyapı yatırımları ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Programa Adıyaman Milletvekili İshak Şan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç ve İl Genel Meclis üyeleri katıldı.

Kaynak : PERRE