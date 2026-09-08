AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Adıyaman ziyareti kapsamında kentte yürütülen kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alkayış, restorasyonları tamamlanan Besni Kurşunlu Camii, Musalla Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi'nin yeniden ibadete ve ziyarete açıldığını belirterek, üç önemli vakıf eserinin Adıyaman'a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Restorasyon sürecinde emeği geçen Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Depremde yıkılan Ulu Camii'nin yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Alkayış, Bakan Ersoy'un çalışmaları yerinde incelediğini aktardı. Ayrıca Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarının turizm açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Alkayış, Tarihi Cumhuriyet İlkokulu'nun müzeye dönüştürülmesi projesi kapsamında 940 metrekarelik kapalı alanın 1.500 metrekareye çıkarılmasının planlandığını, projenin ihale bedelinin 240 milyon TL olduğunu ve 10 Aralık 2027'de tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

'Adıyaman'ımızın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Restorasyonu tamamlanan eserlerimizi yeniden hizmete açtık, depremde yıkılan Ulu Camii'mizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Perre Antik Kenti'mizde çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi Cumhuriyet İlkokulumuzu da müzeye dönüştürerek şehrimize önemli bir kültür mekânı kazandırıyoruz.'

Kaynak : PERRE