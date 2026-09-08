Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde toplam 889 olaya müdahale etti. Üç aylık dönemde 447 yangın ve 229 kurtarma vakasında görev alan ekipler, kent genelinde 150 iş yerinde de yangın güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaz ayları boyunca yoğun mesai harcadı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 447 yangına müdahale eden ekipler, 229 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. İtfaiye personeli ayrıca 25 trafik kazası, 16 kapı açma, 8 yangın zannı ihbarı ile 3 intihar vakası ve tedbir görevinde görev aldı. Bunların yanı sıra farklı nitelikteki diğer acil durumlara müdahale eden ekipler, yaz dönemi boyunca toplam 889 olayda vatandaşların yardımına koştu. Aynı dönemde afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında 4 tatbikat gerçekleştirildi.

Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olaylara müdahalenin yanı sıra yangınların önlenmesine yönelik çalışmalarını da sürdürdü. Bu kapsamda kent genelinde 150 iş yerinde yangın güvenliği denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin yangına karşı alması gereken tedbirler kontrol edilirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda işletme yetkililerine bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, itfaiye teşkilatının kent güvenliği açısından hayati bir görev üstlendiğini belirterek, 'İtfaiye teşkilatımız, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapıyor. Yangınlardan trafik kazalarına, kurtarma operasyonlarından diğer acil durumlara kadar hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu her anda ekiplerimiz sahada. Yaz döneminde 889 olaya müdahale eden ekiplerimiz, aynı zamanda denetim ve tatbikatlarla önleyici çalışmalarını da sürdürüyor. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliğini korumak en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bu doğrultuda itfaiye teşkilatımızın personel, araç ve ekipman kapasitesini güçlendirmeye, afet ve acil durumlara karşı hazırlığımızı artırmaya devam edeceğiz. Büyük bir özveriyle görev yapan tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.