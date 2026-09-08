Adıyaman'ın hukuk ve musiki dünyasının önemli isimlerinden, Adıyaman Barosu önceki dönem başkanlarından Av. Fahri Bildik'in vefatı kentte üzüntüyle karşılandı.

Fahri Bildik için Adıyaman Adliyesi önünde veda töreni düzenlendi. Bildik'in naaşının getirildiği törene Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, baro yöneticileri, avukatlar, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

BİLAL DOĞAN: 'ADIYAMAN ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ DAHA YİTİRDİ'

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, törenden sonra yayımladığı mesajda Bildik'in kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman ve Adıyaman Barosu önemli bir değerini daha yitirdi. Önceki dönem başkanlarımızdan Av. Fahri Bildik abimiz için Adıyaman Adliyesi önünde tören düzenledik. Fahri Bildik abimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.'

Adıyaman Barosu tarafından yayımlanan taziye mesajında da Bildik'in meslek hayatı boyunca hukukun üstünlüğü, savunma hakkı ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda önemli hizmetlerde bulunduğu, baroya değerli katkılar sunduğu belirtildi.

TUTDERE: 'HUKUK CAMİAMIZDA İZ BIRAKTI'

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere de Bildik'in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Bildik'i 'kıymetli bir meslek büyüğü' olarak nitelendiren Başkan Tutdere, mesajında şunları kaydetti:

'Adıyaman Baromuzun önceki dönem başkanlarından, kıymetli meslek büyüğümüz Av. Fahri Bildik'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Savunma mesleğine uzun yıllar emek veren, mesleki birikimi, ilkeli duruşu ve örnek kişiliğiyle hukuk camiamızda iz bırakan merhum Fahri Bildik'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Adıyaman Barosu camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.'

FAHRİ BİLDİK KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamlayan Fahri Bildik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönen Bildik, uzun yıllar Adıyaman'da serbest avukatlık yaptı ve bir dönem Adıyaman Barosu Başkanlığı görevini yürüttü.

Hukukçu kimliğinin yanında edebiyat ve Türk sanat musikisine olan ilgisiyle de tanınan Bildik, üniversite yıllarında Türk Müziği Konservatuvarına devam etti. Devlet Sanatçısı Dr. Teoman Önaldı'dan ud ve müzik dersleri alan Bildik, meslek hayatı boyunca hukuk ile musikiyi birlikte sürdürdü.

ADIYAMAN'DA TÜRK SANAT MUSİKİSİNİN GELİŞMESİNE KATKI SUNDU

Adıyaman Musiki Derneğinde uzun yıllar koro şefi olarak görev yapan Bildik, Türk sanat musikisi konserlerinin düzenlenmesine öncülük etti. Yetiştirdiği öğrenciler ve yürüttüğü koro çalışmalarıyla musikinin kentte tanınmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına katkı sundu.

Farklı makamlarda 40'ı aşkın şarkı besteleyen Bildik'in bazı eserleri TRT repertuvar kurulunca kabul edildi. Bestekarlığının yanı sıra 250'den fazla şarkı sözü ve şiir kaleme aldığı belirtilen Bildik, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde Adıyaman Eğitim Fakültesinde Türk sanat musikisi dersleri de verdi. Bildik'in musiki çalışmaları ve eserleri, çeşitli Türk müziği arşivlerinde yer alıyor. Fahri Bildik biyografisi

HUKUKTAN MUSİKİYE UZANAN BİR HAYAT

Fahri Bildik, avukatlık mesleğindeki çalışmaları, Adıyaman Barosuna sunduğu hizmetler, besteleri ve yetişmesine katkıda bulunduğu müzik insanlarıyla kentin hukuk ve kültür hafızasında önemli bir yer edindi.

Bildik'in vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere Adıyaman Barosu, hukuk camiası ve musiki çevrelerinde derin üzüntüye neden oldu.

Kaynak : PERRE