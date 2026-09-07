Adıyaman, 9 Eylül Çarşamba günü müzik ve halay gecesine ev sahipliği yapacak.

Aram Serhad ile Grup Seyran'ın sahne alacağı konser, Eğriçay Parkı içerisinde bulunan Kommagene Sahne'de gerçekleştirilecek.

Saat 17.00'de girişlerin başlayacağı konserde sanatçılar, saat 19.00 itibariyle sevilen eserlerini Adıyamanlı müzikseverler için seslendirecek.

BİLET ÜCRETİ 500 LİRA

Organizasyon için bilet satışları başladı. Konser biletlerinin 500 liradan satışa sunulduğu bildirildi.

Biletler; Adıyaman merkez ile Kahta, Besni, Gölbaşı, Bulam Pınarbaşı ve Malatya'daki belirlenen satış noktalarından temin edilebilecek.

BİLET SATIŞ NOKTALARI AÇIKLANDI

Kahta merkezde Polat İletişim ve Begonvil Garden Cafe; Besni'de Cadde Giyim; Gölbaşı'nda Tadım Döner; Bulam Pınarbaşı'nda Bulam Çiğköfte bilet satış noktası olarak belirlendi.

Adıyaman merkezde ise Yeni Mahalle'de Karadağ Büfe, Karapınar'da Berberos Berber, Altınşehir'de Nasrettin Hoca, çarşı merkezinde Nazlı Akdağ Luxury Giyim ile Adıyaman Sofrası Muzaffer Şef, İndere'de Fehmi Usta 3. Şube, Harhar'da Yolcu Büfe, Türmüz'de Seç Market ve Flamingo Yolu'nda Atel Davet Evi'nden bilet alınabilecek.

Konser ve bilet satışı hakkında ayrıntılı bilgiye 0545 473 58 10 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak : PERRE