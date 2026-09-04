Adıyaman Belediyesi, kent genelinde altyapı imalatları tamamlanan cadde ve sokakları yenilemek amacıyla yürüttüğü üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanması ve trafik akışının mümkün olduğunca az etkilenmesi amacıyla gündüz mesaisinin yanı sıra gece saatlerinde de asfalt serimi gerçekleştiriyor.

MARA VE MUSALLA'DA SICAK ASFALT SERİMİ

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, geçtiğimiz günlerde Mara ve Musalla mahalleleri ile Atatürk Caddesi çevresindeki çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Tutdere'nin, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarının hızlandırılması yönündeki talimatının ardından ekipler, ara sokaklarda zemin hazırlıklarını tamamlayarak sıcak asfalt serimine geçti.

Gece geç saatlere kadar sürdürülen çalışmalarla Mara ve Musalla mahallelerindeki cadde ve sokaklar yenilenerek ulaşıma hazır hale getiriliyor.

KENTİN FARKLI NOKTALARINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Mara ve Musalla mahallelerindeki asfalt çalışmalarıyla eş zamanlı olarak kentin farklı noktalarında yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama faaliyetleri yürütülüyor.

Belediye ekipleri, belirlenen çalışma programı doğrultusunda altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı yenilemesine geçerek ulaşım güvenliğini ve yol konforunu artırmayı hedefliyor.

TUTDERE: 'EKİPLERİMİZ GECE GÜNDÜZ SAHADA'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası kentin altyapı ve üstyapısını birlikte yenilemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

'Deprem sonrası yeniden ayağa kaldırdığımız Adıyaman'da altyapısı tamamlanan her bölgemizi vakit kaybetmeden asfaltla buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Kentimizin dört bir yanında yol standartlarını yükseltmeye ve Adıyaman'ımızı daha güçlü bir ulaşım ağına kavuşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE