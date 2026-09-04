Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla GÖNÜL-DER iş birliğinde Çanakkale ziyareti ve Akçay Gençlik Kampı'nı kapsayan bir program düzenledi.

Adıyaman'dan yola çıkan gençlerin programdaki ilk durağı Çanakkale oldu.

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİLER

Gençler, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitliği'ni ve Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanları ziyaret etti.

Rehberler eşliğinde bölgenin tarihi hakkında bilgi alan gençler, şehitleri anarak Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı mekanları yerinde görme fırsatı buldu.

Çanakkale programının ardından Balıkesir'in Akçay bölgesine geçen gençler, burada bir hafta süren gençlik kampına katıldı.

KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ETKİNLİKLERDE BULUŞTULAR

Kamp programı kapsamında Akçay ve Altınoluk'un farklı noktalarını gezen gençler; tiyatro gösterileri, müzik programları, kültürel geziler ve çeşitli sosyal etkinliklere katıldı.

Bir hafta süren program, gençlerin farklı şehirleri ve kültürel değerleri tanımalarının yanı sıra yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve birlikte vakit geçirmelerine imkan sağladı.

KUTLU: 'ADIYAMAN'LA GÜÇLÜ BİR GÖNÜL BAĞIMIZ VAR'

GÖNÜL-DER Başkanı Necmi Kutlu, Adıyaman Belediyesiyle yürüttükleri iş birliğini sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu:

'Adıyaman ile aramızda çok sağlam bir gönül bağı var. Adıyaman Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerek gençlik kampları gerekse sosyal yardımlar konusunda Adıyaman'a ve gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE