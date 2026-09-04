Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Yerel Eşitlik Eylem Planı eğitim programı gerçekleştirildi.

Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında düzenlenen eğitimlere belediye personeli ile kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen program, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından uygulanırken Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) de programın ortakları arasında yer alıyor.

BELEDİYE PERSONELİNE EŞİTLİK EĞİTİMİ

Eğitimlerde yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının güçlendirilmesi, belediyelerin bu alandaki kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve kadınların kent yaşamına eşit katılımını destekleyecek uygulamalar üzerinde duruldu.

Katılımcılara Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin bilgiler verildi.

Atölye çalışmalarında ise Adıyaman'daki kadınların karşılaştığı sorunlar ile kentin yerel ihtiyaçları ve öncelikleri değerlendirildi.

SİVİL TOPLUMLA TEMATİK ÇALIŞMALAR YAPILDI

Program kapsamında Kadın Dostu Kentler sivil toplum grubunda yer alan kuruluşların temsilcilerine yönelik tematik eğitimler de gerçekleştirildi.

Çalışmalarda kadınların karar alma süreçlerine ve kent yaşamına katılımının artırılması, yerel eşitlik politikalarının geliştirilmesinde sivil toplumun rolü ve belediye ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ORTAK ÇALIŞMAYLA HAZIRLANACAK

Eğitim ve atölyelerin ardından Adıyaman'ın Yerel Eşitlik Eylem Planı, belediye ile kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde hazırlanacak.

Planla kadınların kent yaşamına eşit katılımını güçlendirecek yerel politikaların oluşturulması, eşitlik mekanizmalarının daha etkin çalışması, kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve belediye-sivil toplum iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE