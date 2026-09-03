Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatlarının ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,51 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Ertaş, yüksek enflasyonun sabit gelirlilerin alım gücü üzerindeki baskısının sürdüğünü söyledi.

İKİ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 3,65'E ULAŞTI

Temmuz ayında yüzde 1,78 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından ağustosta da fiyatların yüzde 1,84 oranında arttığına dikkat çeken Ertaş, yılın ikinci yarısının ilk iki ayındaki kümülatif enflasyonun yaklaşık yüzde 3,65'e ulaştığını belirtti.

Kamu görevlileri ve emekliler için 2026 yılının ikinci altı ayında uygulanacak toplu sözleşme artışının yüzde 7 olduğunu hatırlatan Ertaş, henüz iki ay dolmadan bu artış oranının yarısından fazlasının enflasyon karşısında eridiğini savundu.

Ertaş, 'Ortaya çıkan tablo, mevcut ücret politikasının kamu çalışanları ile emeklilerimizin alım gücünü korumaktan uzak kaldığını bir kez daha göstermiştir' dedi.

'TEMEL İHTİYAÇLARDAKİ ARTIŞ ÇOK DAHA AĞIR HİSSEDİLİYOR'

Yıllık enflasyonun yüzde 31,51 gibi yüksek bir seviyede seyretmesinin aile bütçeleri üzerindeki baskının devam ettiğini gösterdiğini ifade eden Ertaş, dar ve sabit gelirli vatandaşların yaşadığı sorunun yalnızca açıklanan ortalama enflasyon oranından ibaret olmadığını söyledi.

Ertaş, şöyle konuştu:

'Gıda, kira, ulaşım, eğitim ve diğer temel ihtiyaç kalemlerinde yaşanan artışlar, kamu çalışanları ve emeklilerimizin günlük hayatında çok daha ağır hissedilmektedir. Maaşlar artıyor gibi görünse de vatandaşımızın satın alabildiği ürün ve hizmet miktarı her geçen ay azalıyor.'

'ENFLASYON FARKI ZAM DEĞİLDİR'

Türkiye Kamu-Sen'in uzun süredir enflasyon farkının gerçek bir maaş artışı olarak gösterilmesine itiraz ettiğini belirten Ertaş, enflasyon farkının çalışanların geçmiş dönemde uğradığı kaybın gecikmeli telafisinden ibaret olduğunu vurguladı.

Ertaş, 'Enflasyon farkı zam değildir. Enflasyon farkı, maaşların geçmiş dönemde uğradığı kaybın gecikmeli olarak telafi edilmesidir. Maaşlar önce enflasyon karşısında eriyor, çalışanlarımız aylar boyunca kayıp yaşıyor, ardından ortaya çıkan fark maaşlara yansıtılıyor. Bu sistem kamu görevlilerini sürekli enflasyonun gerisinden gelmeye mahkum ediyor' ifadelerini kullandı.

'GERÇEK BİR GELİR ARTIŞI SAĞLANMALI'

Ücret politikasının çalışanların satın alma gücünü yalnızca kağıt üzerinde değil, günlük hayatın içinde de koruyacak biçimde oluşturulması gerektiğini belirten Ertaş, kamu çalışanları ile emeklilere gerçekleşen enflasyonun üzerinde gelir artışı sağlanmasını istedi.

Ekonomik göstergeler, enflasyon tahminleri ve hayat pahalılığı dikkate alındığında maaşların yeniden değerlendirilmesinin zorunlu hale geldiğini savunan Ertaş, 'Ücret politikasının amacı, gerçekleşen enflasyonu aylar sonra telafi etmek değil; çalışanların gelirini enflasyon karşısında gerçek anlamda korumak olmalıdır' dedi.

EK ZAM VE REFAH PAYI ÇAĞRISI

Kamu çalışanları ile emeklilerin uğradığı kaybın giderilmesi için ek zam yapılmasını isteyen Ertaş, ekonomik büyüme ve milli gelir artışından çalışanlara pay verilmesini sağlayacak refah payı uygulamasının da hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ertaş, enflasyon farkının altı aylık dönemlerin sonunda değil, oluştuğu ay itibarıyla maaşlara yansıtılacağı yeni bir sistem kurulması çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

'Enflasyon farkının ortaya çıktığı ay maaşlara yansıtılacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Böylece kamu çalışanları ve emeklilerimizin altı ay boyunca kayıp yaşamasının önüne geçilmelidir.'

'BEKLENTİMİZ AYRICALIK DEĞİL, ÜCRETTE ADALETTİR'

Kamu görevlileri ile emeklilerin ayrıcalık istemediğini vurgulayan Ertaş, beklentilerinin ücrette adaletin sağlanması ve alım güçlerinin korunması olduğunu ifade etti.

Ertaş, açıklamasını şöyle tamamladı:

'Türkiye Kamu-Sen olarak maaşların enflasyon karşısında erimediği, çalışanların ekonomik büyümeden hak ettiği payı aldığı ve emeğin karşılığının gerçek anlamda verildiği adil bir ücret politikası istiyoruz. Ek zam, refah payı ve aylık enflasyon farkı uygulamasına yönelik gerekli adımların bir an önce atılması çağrımızı yineliyoruz.'

Kaynak : PERRE