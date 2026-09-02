Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde adaylık süreci hareketlendi.

Eğitim camiasındaki çalışmalarıyla tanınan Mücahit Tekin, Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

'DEĞİŞİM SENİNLE MÜMKÜN'

Adaylık sürecini 'Değişimin yanında ol, değişim seninle mümkün' mesajıyla başlatan Tekin, sendikada daha güçlü, samimi ve adil bir yönetim anlayışını hayata geçirmek istediğini belirtti.

Tekin'in adaylık açıklamasında; sendika üyeleriyle daha yakın iletişim kurulması, kararların ortak akılla alınması ve yönetim süreçlerinde şeffaflığın güçlendirilmesi hedefleri öne çıktı.

ÜYEYE DAHA YAKIN VE KATILIMCI YÖNETİM VURGUSU

Sendikal yönetimin üyelerin görüş ve talepleri doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini ifade eden Tekin, her üyenin kendisini yönetimin bir parçası olarak görebileceği katılımcı bir yapı oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

Tekin, üyelerin sorunlarına doğrudan ulaşan, çözüm süreçlerini yakından takip eden ve alınan kararlar konusunda hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini kaydetti.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ HAKLARI İÇİN GÜÇLÜ MÜCADELE

Adaylık açıklamasında eğitim çalışanlarının özlük, ekonomik ve sosyal haklarına da değinen Tekin, çalışanların karşılaştığı sorunların çözümü için daha güçlü ve etkili bir sendikal mücadele yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni fikirler ve hedeflerle sendikal çalışmalara farklı bir dinamizm kazandırmayı amaçladığını belirten Tekin, eğitim çalışanlarının sesinin daha güçlü duyurulması için çalışacağını ifade etti.

'BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ'

Adaylık sürecinde birlik ve beraberlik mesajı veren Mücahit Tekin, 'Birlikte daha güçlüyüz' anlayışıyla Eğitim-Bir-Sen üyelerinin ve eğitim çalışanlarının desteğine talip olduğunu açıkladı.

Tekin'in adaylığıyla birlikte Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesindeki seçim sürecinde değişim, yenilenme ve yönetim anlayışına ilişkin tartışmaların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Kaynak : PERRE