Adıyaman Ticaret Borsasının yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde Dilaver Bayır, adaylığını kamuoyuna duyurdu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı görevinde de bulunan Bayır, iş dünyasının ve genç girişimcilerin sorunlarını yakından gözlemlediğini belirterek edindiği birikim, tecrübe ve enerjiyle Ticaret Borsası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

'ADIYAMAN'DA ÜRETMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Tarım, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirten Bayır, üreticilerin, esnafın ve tüccarların yaşadığı sorunlara yabancı olmadığını ifade etti.

Bayır, şunları söyledi:

'Adıyaman Ticaret Borsamızın kıymetli üyeleri, değerli üreticilerimiz, esnafımız ve tüccarlarımız; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Dilaver Bayır. 35 yaşında, genç, dinamik ve çalışkan bir kardeşinizim. Tarım, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermekteyim.

Toprağa emek vermenin, ürününü değerinde satmaya çalışmanın, ticaret yaparken risk almanın, kısacası Adıyaman'da üretmenin ne demek olduğunu gayet iyi biliyorum. Çünkü ben de bu kültürün içinde yetiştim. Bu şehrin toprağına, üretimine, çiftçisine, tüccarına ve esnafına yabancı değilim. Üreticinin alın terini, tüccarın aldığı riski, esnafın ve genç girişimcinin verdiği mücadeleyi yakından biliyorum.'

'ORTAK AKILLA HAREKET ETMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM'

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı görevinde önemli deneyimler kazandığını belirten Bayır, şöyle devam etti:

'Bu görevde iş dünyamızın ve gençlerimizin sorunlarını yakından tecrübe ettim. Birlikte çalışmanın, ortak akılla hareket etmenin ve sorumluluk almanın önemini gördüm. Şimdi bu birikim, tecrübe ve enerjiyle Adıyaman Ticaret Borsası Başkanlığına adayım.'

'HEDEFİMİZ GÜÇLÜ BİR TİCARET BORSASI'

Üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, tüccarın geleceğini öngörebildiği güçlü bir Ticaret Borsası hedeflediklerini ifade eden Bayır, ürünlerin gerçek değerinin belirlenebilmesi için laboratuvar ve modern depolama imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bayır, 'Ürünlerimizin değerini ortaya koyacak güçlü bir laboratuvardan modern depolama imkanlarına, güncel fiyat bilgisinden yeni pazarlara kadar üreticimizin ve tüccarımızın yanında olacağız.' dedi.

'TÜTÜNÜMÜZE VE BÜTÜN TARIMSAL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Adıyaman'ın tarımsal ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri görmesi için çalışacaklarını belirten Bayır, kentin başlıca ürünlerine ilişkin hedeflerini şöyle anlattı:

'Çiftçimizin alın teri, kentimizin ekmeği olan tütünümüze sahip çıkacağız. Bademimizi, narımızı, üzümümüzü, buğdayımızı ve kentimizin bütün tarımsal değerlerini hak ettiği yere taşımak için çalışacağız.'

Bayır, ürünlerin katma değerinin artırılması, yeni satış kanallarının oluşturulması ve üreticilerle tüccarların güncel piyasa verilerine daha hızlı ulaşabilmesi için projeler geliştireceklerini bildirdi.

'BORSAMIZIN KAPISI ŞARTLARI TAŞIYAN HERKESE AÇIK OLACAK'

Üyelik süreçlerinde adalet ve şeffaflığın esas alınacağını vurgulayan Bayır, Ticaret Borsasının bütün üyelerin kendisini ait hissedebileceği bir kurum olması gerektiğini söyledi.

Bayır, 'Borsamızın kapısı şartları taşıyan herkese açık olacak. Üyelikte adaleti ve şeffaflığı esas alacağız. Borsayı yalnızca makam odasından değil; tarladan, iş yerinden, pazardan ve üyelerimizin arasından yöneteceğiz.' ifadelerini kullandı.

'HER YIL ÜYELERİMİZİN KARŞISINA ÇIKIP HESAP VERECEĞİZ'

Yönetimde hesap verebilirliğe önem vereceklerini belirten Bayır, verilen sözlerin ve yapılan çalışmaların her yıl üyelerle paylaşılacağını açıkladı.

Bayır, şöyle konuştu:

'Her yıl üyelerimizin karşısına çıkacak; ne söz verdik, ne yaptık, ne yapamadık açıkça anlatacağız. Çünkü bizim anlayışımızda başkanlık bir makam değil; sorumluluk, hizmet ve hesap verme görevidir.'

'ÜRETİCİNİN EMEĞİNİ KORUMAYA TALİBİZ'

Adıyaman'ın emeğini büyütmek, ürünlerinin değerini artırmak ve Ticaret Borsasını daha güçlü bir geleceğe taşımak için yola çıktıklarını belirten Bayır, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

'Bu yol; üretenin, alın teri dökenin, ticaret yapanın ve Adıyaman'ın geleceğine inanan herkesin yoludur. Biz; üreticinin emeğini korumaya, tüccarın önünü açmaya, üyemizin hakkını savunmaya, ürünlerimizin değerini artırmaya, ulusal ve uluslararası yeni pazarlar oluşturmaya, gençleri üretimin içinde tutmaya, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim kurmaya talibiz.'

'DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM'

Ticaret Borsası üyelerinden destek isteyen Bayır, açıklamasını şöyle tamamladı:

'Üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, tüccarın önünü gördüğü ve üyelerin söz sahibi olduğu güçlü bir Ticaret Borsası için desteklerinizi bekliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.'

TİCARET BORSASI NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Ticaret borsası, Borsa İstanbul gibi hisse senedi veya döviz alım satımı yapılan bir finans piyasası değildir. Başta tarım ve hayvancılık ürünleri olmak üzere borsa kotasyonuna dahil edilen malların alım satımını düzenlemek, işlemleri tescil etmek ve piyasada oluşan fiyatları kamuoyuna duyurmak amacıyla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir meslek kuruluşudur.

5174 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ticaret borsalarının temel görevleri arasında ürün alım satımlarını kayıt altına almak, günlük fiyatları tespit ve ilan etmek, yurt içi ve yurt dışındaki piyasaları takip etmek, üyelerine güncel piyasa bilgileri sunmak ve ihtiyaç duyulan belgeleri düzenlemek yer alıyor. Borsa fiyatları tek başına belirlemiyor; arz ve talep doğrultusunda piyasada oluşan fiyatları kayıt altına alarak ilan ediyor.

Ticaret borsaları, ürünlerin türünü, kalitesini ve özelliklerini belirlemek amacıyla laboratuvar ve teknik bürolar kurabiliyor veya mevcut laboratuvarlara iştirak edebiliyor. Bu sayede ürünlerin kalite değerleri bilimsel analizlerle belirlenerek üreticinin ürününü gerçek değerinden pazarlamasına katkı sağlanabiliyor.

Lisanslı depoculuk ve modern depolama yatırımları ise ayrı mevzuat ve izin süreçlerine bağlı bulunuyor. Ticaret borsaları, organlarının kararları ve mali imkanları doğrultusunda şirket kurarak, mevcut kuruluşlara ortak olarak veya ilgili projelere iştirak ederek bu tür yatırımlara katkı sunabiliyor.

Borsa kotasyonuna dahil ürünlerin ticari alım satımıyla sürekli olarak uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili ticaret borsasına kayıt yaptırması gerekiyor. Üreticiler ise borsaya üye olmadan kendi yetiştirdikleri ürünleri borsada satabiliyor.

Ticaret borsası seçimlerinde üyeler doğrudan yalnızca başkan için oy kullanmıyor. Öncelikle meslek komiteleri ve borsa meclisi üyeleri belirleniyor. Seçilen borsa meclisi de kendi üyeleri arasından yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu üyelerini seçiyor. Bu nedenle Ticaret Borsası Başkanlığına adaylık, aynı zamanda meclis çoğunluğunu ve birlikte çalışılacak yönetim kadrosunu oluşturmayı gerektiriyor.

Güçlü bir ticaret borsasının başarısı; binasından veya makamından çok, üreticiye doğru fiyat bilgisi sunması, ürün kalitesini belgelemesi, tüccarın önünü görebilmesini sağlaması, yeni pazarlara erişimi kolaylaştırması ve üyelerinin ortak sorunlarını ilgili kurumlar nezdinde etkili biçimde temsil etmesiyle ölçülüyor.

Kaynak : PERRE