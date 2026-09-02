Kaza, Gölbaşı ilçesine bağlı Tecirli köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil ile Özer Özerbey yönetimindeki 02 AGB 450 plakalı motosiklet çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Özer Özerbey ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Özerbey, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE