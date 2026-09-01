Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Besni ilçesi Konuklu ile Yoldüzü köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki 06 FIL 384 plakalı otomobil, Yoldüzü köyü yönünde ilerlediği sırada H.K. idaresindeki 80 ACU 118 plakalı tırın arka kısmına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, sürücü A.K. araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan A.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.