Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla kentte düzenlenecek programın ayrıntılarını açıkladı.
'Barış için buluşuyoruz, geleceğe umutla yürüyoruz' çağrısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, bugün saat 18.00'de Mimar Sinan Parkı'nın kuzey kapısında başlayacak.
YÜRÜYÜŞ KENT MEYDANI'NDA SONA ERECEK
Mimar Sinan Parkı'nın kuzey kapısında toplanacak katılımcılar, saat 18.00'de Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe geçecek.
Yürüyüşün ardından saat 18.30'da Kent Meydanı'nda 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin basın açıklaması yapılacak.
'BARIŞ KÜRSÜSÜ' KURULACAK
Program kapsamında saat 19.00 ile 21.00 arasında Kent Meydanı'nda 'Serbest Kürsü' kurulacak.
'Barış Kürsüsü' adıyla gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, barışa ilişkin düşüncelerini ve mesajlarını kamuoyuyla paylaşabilecek.
Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 'Birlikte barışa, birlikte geleceğe' sloganıyla vatandaşları Dünya Barış Günü etkinliklerine katılmaya davet etti.
Kaynak : PERRE