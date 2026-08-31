Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ün ev sahipliğinde Dedeman Otel'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kabul programına katılan Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, PERRE Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü kutlayan Doğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsız bir devletin kurulmasına uzanan yolu açtığını belirtti.

'CUMHURİYETİN TEMELLERİ BÜYÜK ZAFERLE ATILDI'

30 Ağustos Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Doğan, şunları söyledi:

'Bugün 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları büyük bir zafer kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attılar. Bizlere çok güzel bir yurt ve güçlü bir devlet bıraktılar.'

'DÜNYA TARİHİNDE EŞİNE AZ RASTLANIR BİR DESTAN'

Büyük Zafer'in ağır şartlar altında kazanıldığını vurgulayan Doğan, Milli Mücadele'nin dünya tarihindeki en önemli bağımsızlık mücadelelerinden biri olduğunu ifade etti.

Doğan, 'Bu zafer, gerçekten dünya tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkemiz yıpranmış, emperyalist devletler yurdun dört bir yanını işgal etmişti. İşte bu şartlar altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı' dedi.

'BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK RUHUNU ATEŞLEDİ'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsız yaşama iradesini harekete geçirdiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletin içinde bulunan bağımsızlık ve özgürlük ruhunu ateşledi. Mücadelenin kıvılcımını yaktı, milletimizi zafere taşıdı ve güzel ülkemizi kurarak bizlere emanet etti. Atatürk'ün hatırası, gerçekleştirdikleri ve bu ülkeye yaptığı katkılar hiçbir zaman unutulmayacaktır.'

'BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ'

Başta Kurtuluş Savaşı şehitleri olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden bütün şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Doğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Başta Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Büyük Zaferimizin ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104'üncü yılı kutlu olsun.'

Kaynak : PERRE