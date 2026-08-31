Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ün ev sahipliğinde Dedeman Otel'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kabul programına katılan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ekrem Çadır, PERRE Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirten Çadır, bütün Adıyamanlıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

'30 AĞUSTOS'U COŞKU, İNANÇ VE GURURLA KUTLUYORUZ'

Çadır, 'Değerli Adıyamanlı hemşehrilerim ve dostlarım, şu anda Adıyaman'da 30 Ağustos'u coşkuyla, inançla ve gururla kutluyoruz. 30 Ağustos, hepimizin bildiği üzere Anadolu'yu emperyalist ve kapitalist ülkelerden kurtardığımız büyük savaşımızın ve zaferimizin yıl dönümüdür' dedi.

'ANADOLU'YU KOLAY YURT HALİNE GETİRMEDİK'

Büyük Zafer'den birkaç gün önce Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Çadır, şunları söyledi:

'Bundan üç dört gün önce Anadolu'nun kapılarını açan ve Anadolu'yu Anadolu yapan 1071 Malazgirt Zaferi'ni kutladık. Büyük komutanımız Alparslan'ın Bizans orduları karşısında kazandığı bu savaşla Anadolu'nun kapıları bugün Türkiye'de yaşayan bütün insanlarımıza açıldı. Bu büyük zaferin 955'inci yıl dönümünü kutladık.'

Malazgirt'ten 30 Ağustos'a uzanan süreçte büyük bedeller ödendiğini dile getiren Çadır, 'Bu Anadolu'yu kolay bir şekilde yurt haline getirmedik. Bugün burada yaşıyorsak bunu ecdadımızın kanıyla kazandığı zaferlere ve büyük çabasına borçluyuz. Bu toprakları gözümüz ve canımız gibi korumalı; memleketimizi, yaşadığımız yerleri ve yurdumuzu canımız gibi sevmeliyiz' ifadelerini kullandı.

'ADIYAMAN DEPREMİN ARDINDAN SIFIRDAN BAŞLADI'

Adıyaman'ın 1954 yılında Malatya'nın bir ilçesiyken il statüsüne kavuştuğunu hatırlatan Çadır, kentin yaklaşık 70 yıllık birikiminin 6 Şubat depremlerinde ağır zarar gördüğünü söyledi.

Çadır, 'Adıyaman, 1954 yılında Malatya'nın ilçesiyken vilayet oldu. 6 Şubat 2023 tarihine kadar yaklaşık 70 yıl boyunca şehirleşme çalışmaları yürütüldü. Yetmiş yılda geldiğimiz seviye, bir buçuk dakikalık depremle yerle bir oldu. Taş üzerinde taş kalmadı ve sıfırdan başladık' diye konuştu.

'77 BİN 454 KONUT, İŞ YERİ VE KÖY EVİ YAPILDI'

Deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet kurumları ve vatandaşların katkısıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma çalışması yürütüldüğünü belirten Çadır, şunları kaydetti:

'Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurumlarımızın, devletimizin ve insanlarımızın vakur, inançlı ve dirençli duruşuyla Adıyaman'da bugün itibarıyla 77 bin 454 konut yapılmış durumda. Bu sayının içerisinde konutlar, iş yerleri ve köy evleri bulunuyor. Adıyamanlı hemşehrilerimiz kadirşinastır; yapılan iyiliği bilir ve ona göre davranır.'

'300 KİLOMETRE KÖY YOLU YAPILDI'

Deprem sonrasında kırsal ulaşım, sağlık ve eğitim alanlarında da önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Çadır, 'Adıyaman'da bugün itibarıyla otoban vasfında 300 kilometre köy yolu yapılmış durumda. Sağlık hizmetlerimiz ve eğitim kurumlarımız deprem öncesine göre yüzde 15-20 daha ileri seviyede' dedi.

'İHTİYAÇLAR BİTMEZ, ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK'

Adıyaman'ın ihtiyaç ve beklentilerinin tamamen sona ermediğini belirten Çadır, kentin daha ileri bir seviyeye taşınması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Çadır, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Biz birlikte ve beraber olursak geleceğimiz daha iyi olacak, şehrimiz çok daha üst seviyelere ulaşacak. İhtiyaçlar ve beklentiler biter mi? Elbette bitmez. Ancak Adıyaman'ı bugün getirdiğimiz seviyeden daha ileriye taşıyacağız. Vatandaşlarımız bundan emin olsun. Bütün hemşehrilerimi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.'

Kaynak : PERRE