Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası kent genelinde sürdürdüğü yenileme çalışmaları kapsamında Petrol Caddesi'ni altyapısından yol çizgilerine kadar baştan sona yeniledi.

Kentin kuzeybatısını Atatürk Bulvarı ve D-360 Karayolu'na bağlayan yaklaşık 2 bin 200 metre uzunluğundaki güzergah, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

YENİ GÖRÜNÜMÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Halk arasında 'Flamingo Yolu' olarak bilinen caddenin yenilenen görünümü drone ile görüntülendi.

Yol zemini, refüjleri, kavşakları, otobüs durakları ve trafik işaretlemeleri yenilenen cadde, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım aksına dönüştürüldü.

ALTYAPI HATLARI TAMAMEN YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında cadde boyunca kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu şebekeleri tamamen yenilendi. Kentin güneybatı bölgesini besleyen ana hatların bağlantıları da yeni altyapı sistemine uygun hale getirildi.

Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından yol zemini yenilenerek asfalt serimi gerçekleştirildi.

OTOBÜS CEPLERİ VE YAYA GEÇİTLERİ OLUŞTURULDU

Petrol Caddesi'nde toplu ulaşımın daha düzenli ve güvenli sağlanması amacıyla yeni otobüs durakları ve durak cepleri oluşturuldu.

Trafik yön levhaları ile yol işaretlemeleri güncellenirken, kavşaklar ve refüjler güvenli ulaşım koşullarına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Yaya geçitleri ve yol çizgilerinin tamamlanmasıyla cadde tam kapasiteyle hizmete açıldı.

TUTDERE: 'DEPREMİN KENTİMİZDE BIRAKTIĞI İZLERİ SİLİYORUZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası kentin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla belediyenin bütün birimlerinin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

'Şehrimizin en önemli ulaşım akslarından biri olan Flamingo Yolu'nu, altyapı hatlarından üstyapı düzenlemelerine kadar baştan sona yeniledik. Yenilenen güzergahı tam kapasiteyle hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Depremin kentimizde bıraktığı izleri silmek, Adıyaman'ı daha güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Adıyaman'ımızın her noktasında aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE