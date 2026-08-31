Adıyaman Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Eğri Çayı Parkı'nda kutlama programı düzenlendi.

Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. Konserde seslendirilen şarkılara eşlik eden Adıyamanlılar, Zafer Bayramı'nın gurur ve heyecanını hep birlikte yaşadı.

KUTLAMALAR HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİYLE RENKLENDİ

Program kapsamında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, katılımcılardan ilgi gördü. Etkinlik boyunca vatandaşlara limonata ve kek ikram edildi.

Kutlama programına katılan vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı aileleri ve çocuklarıyla birlikte coşku içinde yaşamalarına imkan sağlayan etkinlik dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.

TUTDERE: 'MİLLİ BAYRAMLARIMIZI AYNI RUHLA YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekerek, milli bayramların taşıdığı ruhu gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

'30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 104'üncü yıl dönümünü hemşehrilerimizle birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Ailelerimizin ve çocuklarımızın bu anlamlı günde aynı heyecan etrafında buluşması, Büyük Zafer'le taçlanan bağımsızlık mücadelemizin kuşaktan kuşağa yaşatıldığının en güzel göstergesidir.

Bizlere bu gururu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.'

Kaynak : PERRE