Adıyaman Çocuk Politikaları Derneği Yönetim Kurulu, derneğin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin duyuru yayımladı.
Yapılan açıklamaya göre genel kurulun ilk toplantısı, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 13.00'te Hocaömer Mahallesi Yahya Kemal Caddesi Bilgiç İş Merkezi'nin ikinci katında bulunan KESK Toplantı Salonu'nda yapılacak.
İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 24 Eylül 2026 Perşembe günü aynı saat ve adreste gerçekleştirilecek.
'ADIYAMAN ÇOCUK POLİTİKALARI DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU
Derneğimizin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.
Birinci toplantı:
Tarih: 17/09/2026
Saat: 13.00
Yer: KESK Toplantı Salonu
Adres: Hocaömer Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi, Bilgiç İş Merkezi, Kat: 2, Adıyaman
İlk toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen tarih, saat ve adreste yapılacaktır.
İkinci toplantı:
Tarih: 24/09/2026
Saat: 13.00
Yer: KESK Toplantı Salonu
Adres: Hocaömer Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi, Bilgiç İş Merkezi, Kat: 2, Adıyaman
GÜNDEM MADDELERİ
1.Açılış ve Saygı duruşu
2.Divan seçimi,
3.Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4.Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,
5.Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6.Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
6.Dilek, temenni ve öneriler,
Tüm üyelerimize duyurulur.
ADIYAMAN ÇOCUK POLİTİKALARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU'
Kaynak : PERRE