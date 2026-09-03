Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Adıyaman ziyareti sırasında kentin tarihi ve kültürel mirasının daha güçlü tanıtılması ile turizm potansiyelinin ekonomik kalkınmaya dönüştürülmesine yönelik öneriler gündeme geldi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, ATSO Proje Ofisi tarafından hazırlanan dosyayı Bakan Ersoy'a takdim etti. Dosyada 2027 yılının 'Kommagene Yılı' ilan edilmesi ve Adıyaman'ın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınması önerildi.

TORUNOĞLU: 'TURİZM, YENİDEN AYAĞA KALKIŞIN EN GÜÇLÜ ARAÇLARINDAN BİRİDİR'

Adıyaman'ın binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürel mirasıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olma potansiyeli taşıdığını belirten Torunoğlu, projenin yalnızca tanıtım amacı taşımadığını söyledi.

Turizmin, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan Adıyaman'ın ekonomik toparlanmasına önemli katkı sağlayabileceğini vurgulayan Torunoğlu, şöyle konuştu:

'Adıyaman iş dünyasının çatı kuruluşu olarak odamız, ilimizin binlerce yıllık tarihini ve eşsiz kültürel mirasını ülkemize ve dünyaya daha güçlü biçimde anlatma sorumluluğuyla huzurlarınıza çıkmaktadır. 6 Şubat depremlerinin ağır izlerini taşıyan Adıyaman'ımız için turizm, yalnızca bir tanıtım faaliyeti değil; esnafımızın, üreticimizin, girişimcimizin ve genç istihdamımızın yeniden ayağa kalkışının en güçlü araçlarından biridir.'

'SOMUT VE UYGULANABİLİR BİR ÖNERİ SUNUYORUZ'

Adıyaman'ın sahip olduğu turizm potansiyelinden yeterince yararlanamadığına işaret eden Torunoğlu, Kommagene medeniyetinin kentin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kommagene mirasının ulusal ve uluslararası alanda daha etkili biçimde tanıtılması gerektiğini belirten Torunoğlu, 'Bu vesileyle, ilimizi ziyaretinizden duyduğumuz memnuniyeti belirtir; Adıyaman iş dünyası adına somut ve uygulanabilir bir öneriyi dikkatinize sunarız: 2027 yılının 'Kommagene Yılı' ilan edilmesi.' dedi.

NEMRUT VE KOMMAGENE MİRASI DÜNYAYA TANITILACAK

ATSO'nun önerisine göre '2027 Kommagene Yılı' kapsamında başta UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı olmak üzere Kommagene medeniyetinden günümüze ulaşan tarihi alanların bütüncül bir programla tanıtılması hedefleniyor.

Program kapsamında Adıyaman'ın arkeolojik değerlerinin yanı sıra kültürel mirası, gastronomisi ve diğer turizm destinasyonlarının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması öngörülüyor.

Çalışmayla Adıyaman'ın turizmdeki marka değerinin yükseltilmesi, kenti ziyaret eden turist sayısının artırılması ve turizmin kent ekonomisine daha fazla katkı sunması amaçlanıyor.

ADIYAMAN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ROTASINA ALINSIN

ATSO'nun Bakan Ersoy'a sunduğu dosyada yer alan bir diğer öneri ise Adıyaman'ın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınması oldu.

Adıyaman'ın festival rotasına dahil edilmesinin kentteki kültür ve sanat hayatını canlandıracağı; turizm sezonuna, konaklama ve yeme-içme sektörlerine, esnafın gelirine ve istihdama katkı sağlayacağı ifade edildi.

'ADIYAMAN TURİZMLE DAHA GÜÇLÜ AYAĞA KALKABİLİR'

Torunoğlu, Adıyaman'ın yeniden imar ve ihya sürecinde turizmin önemli bir ekonomik güç olduğunu belirterek, '2027 Kommagene Yılı' önerisinin hayata geçirilmesinin yalnızca kent açısından değil, Türkiye'nin kültürel mirasının dünyaya tanıtılması bakımından da önemli bir kazanım olacağını kaydetti.

Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerini ekonomik katkıya dönüştürmek, kentin turizmden aldığı payı artırmak ve deprem sonrası toparlanma sürecini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Torunoğlu, projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE