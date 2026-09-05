AK Parti Teşkilat Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Milletvekili İshak Şan ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ile birlikte Eylül Ayı İl Genel Meclisi Toplantısı'na katıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Adıyaman'ın ilçeleri ve köylerinde devam eden çalışmalar, kırsal bölgelerin öncelikli ihtiyaçları, altyapı ve üstyapı yatırımları ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

KIRSAL YATIRIMLAR ELE ALINDI

İl Genel Meclisi üyelerine hitap eden Alkayış, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması ve kırsal bölgelerin kalkındırılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Köylerde yalnızca konut ihtiyacının karşılanmasının yeterli olmadığını belirten Alkayış; vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen altyapı ve üstyapı çalışmalarının da aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

'6 ŞUBAT'IN ARDINDAN BÜYÜK BİR SEFERBERLİK BAŞLATTIK'

Deprem sonrası kırsal bölgelerin ihmal edilmediğini vurgulayan Alkayış, şöyle konuştu:

'6 Şubat afetlerinin ardından şehrimizin yeniden imarı ve ihyası için büyük bir seferberlik başlattık. Bu süreçte kırsal bölgelerimizi de hiçbir şekilde ihmal etmedik. Köylerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması, yapılan konutların ardından altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'

'İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİMİZ ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR'

İl Genel Meclisi üyelerinin kırsal kalkınma çalışmalarındaki rolüne dikkat çeken Alkayış, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İl Genel Meclisi üyelerimiz bu çalışmaların sahadaki en önemli takipçilerindendir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve ilgili kurumlarımız arasında önemli bir köprü vazifesi görüyorlar. Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, sorunların çözümü için gayret gösteriyorlar. Kırsal kalkınma hamlemizin öncüleri olan İl Genel Meclisi üyelerimize emekleri, gayretleri ve şehrimize yaptıkları katkılar için yürekten teşekkür ediyorum.'

'KIRSAL ALANLAR SOSYAL VE EKONOMİK AÇIDAN GÜÇLENDİRİLECEK'

Adıyaman'ın merkezden kırsala kadar bütün bölgeleriyle birlikte kalkınmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Alkayış, deprem sonrası yürütülen çalışmaların yalnızca yeniden inşa süreciyle sınırlı olmadığını kaydetti.

Kırsal alanların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesinin önemine işaret eden Alkayış, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin yerinde belirlenerek hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasında muhtarlar ile İl Genel Meclisi üyelerinin önemli sorumluluk üstlendiğini söyledi.

'ADIYAMAN'IN HER KÖŞESİNE HİZMET GÖTÜRECEĞİZ'

Çalışmaların kurumlar ve teşkilatlarla koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini belirten Alkayış, 'Adıyaman'ımızın her köşesine hizmet götürmek, hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için tüm kurumlarımızla ve teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Toplantıya Adıyaman Milletvekili İshak Şan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak : PERRE