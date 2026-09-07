Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, dernek şubesinde hırsızlık girişimi yaşandığını açıkladı.

Düşük'ün verdiği bilgiye göre şubeye giren şüpheli, jeneratör ile buzdolabını dışarı çıkardı. Çevrede bulunan ve Düşük'ün de tanıdığı bir kişinin durumu fark ederek müdahale etmesi üzerine şüpheli, eşyaları alamadan olay yerinden kaçtı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Derneğin bulunduğu bölgede daha önce güvenlik sorunu yaşandığını belirten Düşük, bu nedenle Emniyet Müdürlüğünden güvenlik kamerası kurulması konusunda destek talep ettiklerini söyledi.

Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle kurulan kameraların olayın aydınlatılmasına katkı sağladığını kaydeden Düşük, görüntüleri inceleyen polis ekiplerinin şüphelinin kimliğini tespit ettiğini bildirdi.

'MADDİ KAYBIMIZ BULUNMUYOR'

Hırsızlık girişimi sırasında dernekten herhangi bir eşyanın çalınmadığını açıklayan Düşük, şunları söyledi:

'Şüpheli, jeneratör ve buzdolabını dışarı çıkarmış ancak durumu fark eden arkadaşlarımızdan birinin önünü kesmesi üzerine eşyaları alamadan olay yerinden kaçmıştır. Bu nedenle herhangi bir maddi kaybımız bulunmamaktadır.'

'ŞİKAYETÇİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Olay sırasında yalnızca bazı eşyalara zarar verildiğini belirten Düşük, mevcut koşulları göz önünde bulundurarak şikayetçi olmayı düşünmediklerini ifade etti.

Düşük, 'Mala zarar verilmesi nedeniyle şikayetçi olma hakkımız bulunmasına rağmen, mevcut şartları da değerlendirerek herhangi bir şikayette bulunmayı düşünmüyoruz.' dedi.

Kaynak : PERRE