Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ün talimatıyla başlatılan proje kapsamında, bahçesi uygun olan okullara mini futbol sahaları kazandırılacak.

Öğrencilerin güvenli ve nitelikli alanlarda spor yapmasına imkan sağlanmasını amaçlayan projeyle çocukların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi, hareketli yaşam alışkanlığı edinmesi ve dijital ekran karşısında geçirdikleri sürenin azaltılması hedefleniyor.

VALİ KÜÇÜK ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU

Vali Abdullah Küçük, TOKİ Akşemsettin İlkokulu'nun bahçesinde yapımı tamamlanan mini futbol sahasını ziyaret etti.

Öğrencilerin sahadaki futbol karşılaşmasını izleyen Küçük, çocukların heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Küçük, sporun çocukların bedensel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekti.

ÖNCELİK DEZAVANTAJLI MAHALLE VE KÖYLERDEKİ OKULLARIN

Proje kapsamında öncelikle dezavantajlı mahalle ve köylerde bulunan okullara mini futbol sahaları yapılacak. Ardından çalışma, bahçesi uygun olan diğer okulları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Sahaların öğrencileri spora teşvik etmesinin yanı sıra çocukların sosyal etkileşimlerini artırması, takım ruhu kazanmalarına katkı sağlaması ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarına yardımcı olması amaçlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla kent genelindeki okul bahçelerinin öğrenciler için spor, oyun ve sosyal etkinlik alanlarına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE