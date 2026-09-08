HPG tarafından yayımlanan 99 kişilik liste, sosyal medyadan kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, örgüt mensubu olduğu belirtilen kişilerin kod adları, gerçek isimleri, doğum yerleri ile hayatlarını kaybettikleri ileri sürülen tarih ve bölgelere yer verildi. Listede açıklanan 99 isim arasında Adıyaman doğumlu dört kişinin bulunduğu görüldü.

ADIYAMAN KAYITLI DÖRT İSİM

HPG'nin açıkladığı listede doğum yeri Adıyaman olarak gösterilen isimler ve haklarında paylaşılan bilgiler şöyle:

Murat Atay'ın 'Cûdî Tolhildan' kod adını kullandığı ve Aralık 2014'te Rojava'da hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Ali Dedeoğlu'nun 'Mahîr Semsûr' kod adını kullandığı ve 21 Ekim 2017 tarihinde Zap bölgesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Hasan Basri Altunbaş'ın 'Rûbar Elçî' kod adını kullandığı ve 19 Kasım 2022 tarihinde Gare bölgesinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ali Şahin'in ise 'Celal Adıyaman' kod adını kullandığı ve 2011 yılında Hakkari'de hayatını kaybettiği iddia edildi.

YENİ ÖLÜMLER DEĞİL, YENİ AÇIKLANAN KİMLİKLER

Listede yer alan Adıyaman doğumlu dört kişi hakkındaki ölüm tarihleri 2011 ile 2022 yılları arasında değişiyor. Bu nedenle yapılan açıklama yeni meydana gelen can kayıplarını değil, geçmiş yıllarda hayatını kaybettiği ileri sürülen örgüt mensuplarının kimlik bilgilerinin toplu olarak yayımlanmasını kapsıyor.

Listede bulunan isimler, ölüm tarihleri ve bölgeler HPG tarafından yapılan açıklamaya dayanıyor.

Kaynak : PERRE