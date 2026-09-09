HPG'nin önceki tarihlerde hayatını kaybettiğini öne sürdüğü 99 örgüt mensubunun kimliğini açıklamasının ardından, listede yer alan beş kişinin ailesi Adıyaman'da taziyeleri kabul etmeye başladı.

Karapınar Mahallesi'ndeki Merinos Taziye Evi'nde gerçekleştirilen programa çevre iller ile Adıyaman'ın çok sayıda köyünden vatandaşların yoğun katılım gösterdiği gözlendi.

8 Eylül'de başlayan anma ve taziye programının üçüncü gününde, 10 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de özel bir tören düzenlenecek. Taziyelerin kabulü törenin ardından sona erecek.

DÖRT ADIYAMANLI, BİR URFA DOĞUMLU

PERRE Haber Ajansı'nın bir gün önce yayımladığı haberde, HPG'nin 99 kişilik listesinde doğum yeri Adıyaman olarak gösterilen dört kişinin bulunduğu duyurulmuştu. Merinos Taziye Evi'ndeki program ise ailesi yaklaşık 30 yıldır Adıyaman'da yaşayan Urfa doğumlu bir kişinin de eklenmesiyle beş isim için düzenleniyor.

HPG'nin açıkladığı bilgilere göre 'Cûdî Tolhildan' kod adlı Murat Atay'ın Aralık 2014'te Rojava'da, 'Mahîr Semsûr' kod adlı Ali Dedeoğlu'nun 21 Ekim 2017'de Zap'ta, 'Rûbar Elçî' kod adlı Hasan Basri Altunbaş'ın 19 Kasım 2022'de Garê'de ve 'Celal Adıyaman' kod adlı Ali Şahin'in 2011 yılında Hakkâri'de hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Urfa doğumlu 'Egîd Rojhat' kod adlı Ali Şahin'in ise 17 Eylül 2023'te Kandil'de hayatını kaybettiği öne sürüldü. Böylece anma programında aynı adı taşıyan, biri Adıyaman diğeri Urfa doğumlu iki ayrı Ali Şahin'in de yer aldığı belirtildi.

TAŞTAN: 'PROGRAMI AİLELERLE BİRLİKTE DÜZENLİYORUZ'

Merinos Taziye Evi'nde PERRE mikrofonuna konuşan MEBYA-DER Adıyaman Eş Sözcüsü Kemal Taştan, üç günlük programın ailelerle birlikte düzenlendiğini söyledi.

HPG'nin açıklamasında Adıyaman doğumlu dört kişinin bulunduğu hâlde taziyenin neden beş isim için yapıldığını açıklayan Taştan, şunları söyledi:

'Bir kişi Urfa doğumlu ancak ailesi yaklaşık 30 yıldır Adıyaman'da yaşıyor. Bu nedenle burada dört Adıyamanlı ve bir Urfalı olmak üzere beş kişinin anması yapılıyor. Murat Atay, Hasan Basri Altunbaş, Ali Dedeoğlu ve aynı adı taşıyan iki Ali Şahin için ailelerle birlikte bu programı gerçekleştiriyoruz.'

Taştan, ailelerin söz konusu kişilerin geçmiş yıllarda hayatlarını kaybettiklerine ilişkin bilgileri HPG'nin son açıklamasıyla öğrendiğini belirterek taziye ve anma sürecinde ailelere destek olduklarını ifade etti.

'KALICI BARIŞA DÖNÜŞMESİNİ DİLİYORUZ'

Türkiye'de devam eden siyasi sürece de değinen Taştan, taziyeye katılanların barış ve kardeşlik mesajları verdiğini belirterek şöyle konuştu:

'Buradaki ailelerimiz ve halkımız, bütün acılarına ve kayıplarına rağmen kardeşlik ve barış çağrılarını dile getiriyor. Bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesini ve silahların susmasını diliyoruz. En azından cenazelerin gelmediği, annelerin ağlamadığı bir ortamın oluşması çok anlamlıdır.'

Taştan, Abdullah Öcalan'ın süreçte muhatap alınmasını ve koşullarının değiştirilmesini istediklerini söyledi. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu, 'siyasi tutuklu' olarak nitelendirdiği kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

YILDIRIM: 'NE ASKER NE POLİS NE GENCİMİZ ÖLSÜN'

HDP 25. ve 26. Dönem Adıyaman Milletvekili Dr. Behçet Yıldırım da taziye evindeki yoğun katılıma dikkat çekerek ölümlerin sona ermesi ve barış ortamının sağlanması çağrısı yaptı.

Yıldırım, PERRE'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'İnşallah bir daha bu acıları yaşamayız. Türkiye'de barış iklimi oluşur, herkes birbirinin varlığına saygı gösterirse demokratik bir Türkiye'de kardeşçe yaşama özlemini hep birlikte inşa edebiliriz. Barışa sahip çıkalım. Ne asker ne polis ne gencimiz; hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz.'

Kaynak : PERRE