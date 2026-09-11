Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kiralık sosyal konut uygulaması kapsamında, İstanbul'da ev sahibi olmayan vatandaşların piyasa rayicinin altında bedellerle konuta erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını sosyal medya hesabından, 'İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştıracak kiralık konut projemizle ilgili merak edilenleri yanıtladık. Kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek?' mesajıyla paylaştı.

Proje kapsamında ilk etapta 1071 konutun Ekim 2026'da teslim edilmesi, toplamda ise 15 bin sosyal konutun kiraya verilmesi planlanıyor.

İLK ETAPTA 1071 KONUT KİRAYA VERİLECEK

Bakanlığın açıkladığı programa göre konutlar İstanbul'da dört grupta tahsis edilecek.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konut olmak üzere ilk etapta toplam 1071 konut kiralanacak.

İstanbul il sınırlarında ikamet eden vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak açıklanan bölgelerden istedikleri ilçe için başvuru yapabilecek.

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

Piyasa rayicinin altında kira bedelleriyle uygulanacak projede aylık kiraların 10 bin TL'den başlaması öngörülüyor.

Konut teslimi için idare tarafından bildirilen tarihten itibaren kira bedelleri 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedeline TÜFE oranında artış uygulanacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

BAŞVURU İÇİN HANE GELİRİ 100 BİN TL'Yİ AŞMAYACAK

Projeye başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurması ve evli olması gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin en az bir yıldır İstanbul il sınırlarında kesintisiz ikamet etmesi, Türkiye genelinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması şartı aranacak.

Aylık ortalama hane halkı net gelirinin de 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar projeye başvuramayacak.

SON 5 YILDA EV ALIP SATANLAR BAŞVURAMAYACAK

Üzerinde konut tapusu bulunan vatandaşların başvuruları kabul edilmeyecek.

Bunun yanı sıra son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğinde bir taşınmaz satın alan veya satan kişiler de projeden yararlanamayacak.

Sosyal Konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanların da kiralık sosyal konut projesine başvuru yapamayacağı bildirildi.

GENÇ EVLİLERE 1+1 VE 2+1 KONUT

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı konut tipi yer alacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilebilecek.

EV ALAN KİRACI KONUTU TAHLİYE EDECEK

Kiralık sosyal konut hakkı elde eden kişinin üç yıllık tahsis süresi içerisinde ev satın alması halinde, kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

Tahsis süresinin 3 yıl ile sınırlı olduğu ve sürenin sonunda uzatma yapılmayacağı da açıklandı.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Başvurular 14 Eylül-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar başvurularını TOKİ hizmetleri arasında bulunan 'Konut / İşyeri Başvuru' menüsünden yapabilecek. Başvuru ücreti alınmayacak.

Başvuru sahipleri, başvurularının kabul edilip edilmediğini de aynı menü üzerinden takip edebilecek.

Kaynak : PERRE