MHP Adıyaman teşkilatında kadın, aile, çocuk ve engelli politikalarına yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla KAÇEP Merkez İlçe Teşkilatı oluşturuldu.
Pelin Sarıkaya'nın KAÇEP Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanması, MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Merkez İlçe Başkanı Av. Selçuk Aslancan ve KAÇEP İl Başkanı İmran Şahan'ın tensipleriyle gerçekleştirildi.
SARIKAYA: 'GÖREVİN SORUMLULUĞUNUN FARKINDAYIM'
Kadın girişimci olarak tanınan Pelin Sarıkaya, yeni görevinde kadın, aile, çocuk ve engelli politikaları doğrultusunda aktif çalışmalar yürütmeyi hedeflediğini belirtti.
Kendisine tevdi edilen görevin sorumluluğunun farkında olduğunu ifade eden Sarıkaya, KAÇEP'in çalışma alanları doğrultusunda Adıyaman'da çeşitli faaliyetler gerçekleştireceklerini kaydetti.
KADIN, AİLE, ÇOCUK VE ENGELLİ POLİTİKALARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK
Yeni kurulan MHP Adıyaman Merkez İlçe KAÇEP Teşkilatı'nın, partinin Adıyaman'daki kadın, aile, çocuk ve engelli politikalarına yönelik çalışmalarını daha etkin biçimde sürdürmesi hedefleniyor.
Kaynak : PERRE