“DEMOKRASİNİN VE ÖZGÜRLÜĞÜN SİMGESİDİR”



Doğan, “Demokrasinin ve özgürlüğün simgesi Cumhuriyet Halk Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.



“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM”



Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Doğan, “Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin ve partimizin temel değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Muhabir: Adıyamanlılar Net