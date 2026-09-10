Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Adıyaman'da sanayi ve yatırım potansiyelinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Adıyaman'ın sanayi ve yatırım potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Kentte üretim kapasitesinin artırılması, yeni yatırımların desteklenmesi ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca Küçük Sanayi Sitesi ve Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başta olmak üzere kent genelinde yürütülen sanayi yatırımları ile planlanan projeler görüşüldü. Sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, yatırımcıların önünün açılması ve Adıyaman'ın üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Ziyarette, Adıyaman'ın sanayi alanındaki mevcut durumu ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarete AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Adıyaman milletvekilleri ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu da katıldı.