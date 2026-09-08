TÜRKİYE’NİN TÜTÜNÜNÜ ÜRETİYORUZ, ÜRETİCİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ



Adıyaman’ın Türkiye’nin en önemli tütün üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Doğan şunları söyledi:

“Adıyaman tütünü yalnızca bir tarım ürünü değildir. Çelikhan’dan merkez köylerimize, Besni’den Kâhta’ya kadar binlerce ailemiz için geçim kapısıdır. İnsanlarımız aylar boyunca tarlasında çalışıyor; dikiminden sulamasına, kırılmasından kurutulmasına kadar büyük emek harcıyor. Türkiye tütün üretiminde böylesine büyük bir paya sahip olan Adıyaman’ın üreticisini kaderine terk edemeyiz.”



ÜRETİCİ FİYATINI BİLMEDEN GELECEĞİNİ PLANLAYAMAZ



Tütün üreticisinin üretim sürecindeki maliyetlerini önceden üstlendiğini belirten Doğan, pazarlama aşamasında üreticinin emeğini koruyacak koşulların oluşmasının önemine dikkat çekti.

Doğan, “Çiftçi mazotunu alıyor, gübresini kullanıyor, sulamasını yapıyor, işçilik maliyetini karşılıyor. Bütün riski aylar öncesinden üstleniyor. Ürününü satacağı zaman ise emeğinin karşılığını alıp alamayacağını düşünmek zorunda kalıyor. Böyle bir tarım düzeni sürdürülebilir değildir. Üretici önünü görebilmeli ve bir sonraki yıl tarlasına güven içerisinde girebilmelidir” dedi.



MALİYETİN ALTINDA ÜRETİM SÜRDÜRÜLEMEZ



Tarımda yalnızca ürün fiyatının değil üretim maliyetlerinin de konuşulması gerektiğini belirten Doğan, tütün üreticisinin gelir hesabının gerçek maliyetler dikkate alınarak yapılmasını istedi.

“Bir kilogram tütünün kaç liraya satıldığı kadar, o tütünün üreticiye kaça mal olduğu da önemlidir. Mazot, gübre, elektrik, sulama ve işçilik maliyetleri hesaba katılmadan üreticiye ‘üretmeye devam et’ diyemezsiniz. Çiftçimizin alın terinin üzerinde herkes kazanırken üreticinin zarar ettiği bir düzeni kabul etmiyoruz.”



ADIYAMAN TÜTÜNÜNÜN MARKA DEĞERİNİ KORUMALIYIZ



Adıyaman ve Çelikhan tütününün kendine özgü niteliğinin ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Doğan, üreticinin yalnızca ham madde sağlayıcısı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Doğan, “Adıyaman tütününün adı Türkiye’nin her yerinde biliniyor. Ancak önemli olan bu bilinirliğin üreticimizin cebine gelir olarak dönmesidir. Ürünümüzün marka değerini yükseltecek, kayıtlı üretimi ve pazarlamayı güçlendirecek, üreticinin pazarlık gücünü artıracak modeller desteklenmelidir” ifadelerini kullandı.



KOOPERATİFLER GÜÇLENDİRİLMELİ, ÜRETİCİ ARACILARA MAHKÛM EDİLMEMELİ



Tütün üreticilerinin örgütlü biçimde pazara çıkmasının önemine değinen Doğan, kooperatiflerin üreticinin gelirini artıracak gerçek bir ekonomik güce dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

“Üreticimiz tek başına pazarlık masasına oturduğunda güçlü alıcılar karşısında dezavantaj yaşayabiliyor. Kooperatifleşmeyi kâğıt üzerinde bırakmamalıyız. Üreticinin ürününü işleyebilen, paketleyebilen, markalaştırabilen ve doğrudan pazara ulaştırabilen güçlü yapılar oluşturmalıyız. Adıyaman tütününün katma değeri Adıyaman’da kalmalıdır.”



GENÇLER TÜTÜN TARLASINDAN KAÇMAMALI



Kırsaldaki genç nüfusun üretimden uzaklaşmasının Adıyaman tarımının geleceğini tehdit edeceğini belirten Doğan, tarımın yeniden geçimini sağlayabilen bir meslek haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

“Bir çiftçinin çocuğu ‘Babamın yaptığı işi yaparsam geçinemem’ diye düşünüyorsa orada ciddi bir sorun vardır. Üreticiyi koruyamazsak yarın üretimi koruyamayız. Köylerimizin boşalmasını istemiyorsak gençlerimize tarımdan geçinebilecekleri bir gelecek sunmak zorundayız.”



ADIYAMAN ÜRETİYORSA KAZANAN ADIYAMANLI OLMALI



Doğan sözlerini şöyle tamamladı:

“Adıyaman tütünü bu şehrin emeğidir, alın teridir ve ekonomik değeridir. Üreticimizin beklentisi ayrıcalık değil, emeğinin karşılığını almaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı üreticinin maliyetlerini dikkate alan politikaları hayata geçirmeli, kooperatifleri güçlendirmeli ve Adıyaman tütününün marka değerini yükseltecek adımları atmalıdır. Tütünümüz değer kazanırken üreticimiz fakirleşmemelidir. Adıyaman üretiyorsa, bu üretimden önce Adıyamanlı çiftçi kazanmalıdır.”

Muhabir: Adıyamanlılar Net