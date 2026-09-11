Besni Gençlik Spor Kulübü sporcusu Kübra Selin Turgut, 2026 yılı içerisinde katıldığı organizasyonlarda önemli dereceler elde etti.

U17 Yeşilay Türkiye Kupası'nda 43 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi olan Turgut, Uluslararası Greko-Romen ve Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda da aynı sıklette Türkiye ikinciliğini kazandı.

Elde ettiği sonuçların ardından milli takım kadrosuna seçilen genç sporcu, ay-yıldızlı forma ile Balkan Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Kübra Selin Turgut, 28 Eylül-5 Ekim 2026 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye adına mindere çıkacak.

Genç sporcunun şampiyonadaki hedefinin milli forma altında derece elde etmek olduğu belirtildi.

ELÜSTÜ, TURGUT'U TEBRİK ETTİ

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, milli takım kadrosuna seçilen Kübra Selin Turgut'u makamında kabul etti.

Elüstü, elde ettiği başarılardan dolayı Turgut'u tebrik ederek, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi temennisinde bulundu ve başarılar diledi.

Kaynak : PERRE