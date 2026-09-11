Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 2026 yılını 'Asfalt Yılı' ilan etmesinin ardından hazırlanan çalışma programı kapsamında, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda kalıcı üstyapı çalışmalarına ağırlık verildi.

Altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ise ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla geçici asfalt yama uygulamaları gerçekleştirildi.

ASFALT ÇALIŞMALARI HER AY ARTTI

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde haziran ayında 21 bin 220 ton, temmuz ayında 34 bin 745 ton, ağustos ayında ise 37 bin 520 ton sıcak asfalt serimi ve yama çalışması yapıldı.

Böylece üç aylık dönemde gerçekleştirilen asfalt uygulaması yaklaşık 94 bin tona ulaştı.

Aylık veriler, asfalt sezonuyla birlikte sahadaki çalışma kapasitesinin de kademeli olarak arttığını ortaya koydu. Haziran ayında 21 bin ton seviyesinde olan çalışma miktarı, ağustos ayında 37 bin 500 tonun üzerine çıktı.

ASFALT ÇALIŞMALARINA PARKE VE BORDÜR İMALATLARI EŞLİK ETTİ

Kent genelindeki üstyapı programı asfalt çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Aynı dönemde 29 bin 508 metrekare kilitli parke taşı döşenirken, 15 bin 600 metre bordür imalatı gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; ana arterler ile cadde ve sokakların yanı sıra okul ve park çevreleri ile ulaşım ağına yeni dahil edilen bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Altyapısı tamamlanan noktalarda yol üstyapısının kalıcı hale getirilmesine öncelik verilirken, yol ve yaya güvenliğini güçlendirmeye yönelik düzenlemeler de çalışma programına dahil edildi.

TUTDERE: 'ALTYAPISI TAMAMLANAN BÖLGELERİ KALICI ÜSTYAPIYLA BULUŞTURUYORUZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı yatırımlarıyla eş zamanlı yürütülen üstyapı çalışmalarının kent genelinde yoğun şekilde devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

'2026 yılını Adıyaman'da 'Asfalt Yılı' ilan ederken önümüze kapsamlı bir çalışma programı koyduk. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 94 bin ton sıcak asfalt serimi ve yama çalışması gerçekleştirdik. Bunun yanında 29 bin 508 metrekare kilitli parke taşı ve 15 bin 600 metre bordür imalatını tamamladık. Ekiplerimiz, altyapısı tamamlanan bölgelerde kalıcı üstyapıyı oluşturmak için gece gündüz sahada çalışıyor.'

Kent genelinde devam eden altyapı çalışmalarının üstyapı programını da doğrudan belirlediğini vurgulayan Başkan Tutdere, şöyle devam etti:

'Altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarımızı hızla sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Çalışmaların devam ettiği bölgelerde ise vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli geçici düzenlemeleri yapıyoruz. Önceliğimiz, altyapısıyla ve üstyapısıyla bütüncül biçimde yenilenen, ulaşım konforu ve güvenliği yükseltilmiş bir Adıyaman oluşturmaktır. Çalışma programımız doğrultusunda kentimizin farklı noktalarında asfalt ve üstyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.'

Kaynak : PERRE