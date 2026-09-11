Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Kahta Belediyesi, Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi ve Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Gençlik Buluşmaları programları devam ediyor.

Bu kapsamda, Al Jazeera English Kıdemli Uluslararası Muhabiri Resul Serdar Ataş, gençlerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini ve uluslararası habercilik alanındaki saha tecrübelerini paylaştı. Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide dünya gündemi, farklı coğrafyalarda gazetecilik, uluslararası medya ve haberciliğin değişen dinamikleri ele alındı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda katılımcılar, Sayın Resul Serdar Ataş'a merak ettikleri soruları yönelterek uluslararası habercilik alanına ilişkin bilgi ve deneyimlerinden doğrudan yararlanma fırsatı buldu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gençlerin yalnızca eğitim hayatlarında değil, sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda da kendilerini geliştirmelerine büyük önem veriyor. Bu anlayış doğrultusunda hayata geçirilen Gençlik Buluşmaları ile alanında deneyimli ve başarılı isimlerin gençlerle bir araya getirilmesi, gençlerin farklı meslekleri yakından tanıması ve kariyer yolculuklarına katkı sunulması hedefleniyor.

Kahta ilçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Kurum müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan ve Gençlik meclisi üyeleri katıldı.

Kahta Belediyesi Gençlerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Gençlik Buluşmaları, farklı meslek ve kariyer deneyimlerinin gençlere aktarılacağı programlarla devam edecek.