Adıyaman'da araç parkı nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2544 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında araç parkı nedeniyle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.