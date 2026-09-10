Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta-Sincik kara yolu Taşlıca mezrası Karakuş mevkiinde meydana geldi. R.O. (55) yönetimindeki 34 DSD 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü R.O. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.O. (25), Z.O. (10) ve H.O. (52) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.