Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yaz dönemine ilişkin toplu taşıma verilerini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre haziran, temmuz ve ağustos aylarında kent içi toplu taşıma araçlarından 1 milyon 600 bini aşkın yolcu yararlandı.

Belediyenin ulaşım filosunda 50 adet 12 metrelik otobüs, 6 adet 6 metrelik otobüs ve 3 adet 6 metrelik minibüs olmak üzere toplam 59 toplu taşıma aracı bulunuyor.

Üç aylık dönemde belediyeye ait toplu taşıma araçlarını tam ve öğrenci kartı kullanıcılarının yanı sıra üniversite öğrencileri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, engelli bireyler ve refakatçileri ile ücretsiz ulaşım hakkından yararlanan farklı yolcu grupları kullandı.

YOLCU YOĞUNLUĞUNA GÖRE SEFER PLANLAMASI YAPILDI

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yaz aylarındaki yolcu hareketliliğini dikkate alarak sefer ve güzergâh planlamalarını sürdürdüğü belirtildi.

Araçların sefer süreleri ile güzergâhlardaki yolcu yoğunluklarının takip edildiği, elde edilen veriler doğrultusunda hizmet planlamalarının gerçekleştirildiği kaydedildi. Öğrenciler, yaşlılar ve engelli bireyler başta olmak üzere farklı yolcu gruplarının toplu ulaşımdan yararlanmasına yönelik uygulamaların da devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve gelmesinin ardından toplu taşıma filosunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, belediye kaynaklarının ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

TUTDERE: 'TOPLU ULAŞIM KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, toplu ulaşım hizmetlerinin kent yaşamındaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Adıyaman'da toplu ulaşımı daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için kaynaklarımızı doğru kullanıyor, yatırımlarımızı doğrudan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönlendiriyoruz. Bu anlayışla güçlendirdiğimiz ulaşım filomuz, bugün kentimizin toplu taşıma yükünün önemli bir bölümünü karşılıyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında belediye araçlarımızla 1 milyon 600 bin yolcuya hizmet vermemiz, toplu ulaşım hizmetimizin ulaştığı kapasiteyi ortaya koyuyor. Kentimizin ulaşım ihtiyaçlarını ve yolcu yoğunluğunu düzenli olarak takip ederek hizmetlerimizi sahadaki veriler doğrultusunda planlıyoruz. Her geçen gün filomuzu güçlendirirken hizmet ağımızı da genişletecek, Adıyaman'da daha güçlü, erişilebilir ve nitelikli bir toplu ulaşım sistemini hep birlikte inşa edeceğiz.'

Kaynak : PERRE