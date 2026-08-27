AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt ve Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü'yü makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, kurumun kent genelinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra gençlere yönelik faaliyetler, sporcuların desteklenmesi ve Adıyaman'ın sportif altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler ele alındı.

Görüşmede, gençlerin ve sporcuların daha iyi imkânlara kavuşması, sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve Adıyaman'ın gençlik ve spor alanında daha güçlü bir noktaya taşınması konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençler ve sporcular için sürdürülen çalışmalara gösterilen ilgi ve desteklerin önemine dikkat çekti. Elüstü, nazik ziyaretleri dolayısıyla Milletvekili Resul Kurt ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılınç'a teşekkür etti.

Adıyaman'da gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanması ve sporun kent genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve dayanışma içerisinde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PERRE