30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da sportif bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Laser Run Yarışması, 30 Ağustos 2026 tarihinde Adıyaman Sümerevler Atletizm Sahası'nda yapılacak.

BEŞ FARKLI YAŞ KATEGORİSİNDE YARIŞILACAK

Organizasyonda sporcular U9, U11, U13, U15 ve U17 olmak üzere beş farklı yaş kategorisinde mücadele edecek.

Laser Run branşında koşu ve lazer tabanca atışının bir arada gerçekleştirildiği yarışlarda genç sporcular dereceye girebilmek için mücadele verecek.

SPORSEVERLERE DAVET

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun sporla buluşturulacağı belirtilerek geleceğin şampiyonları ile tüm sporseverler organizasyona davet edildi.

Duyuruda, 'Büyük zaferimizin yıl dönümünde, sahadaki yerini al ve bayram coşkusunu sporla yaşa' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE