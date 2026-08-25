Tutdere, 'Bugün burada böyle cıvıl cıvıl, gözleri çakmak çakmak mutlu olan çocukları görünce bütün yorgunluğumuz gitti' dedi.

Adıyaman Belediyesi, depremde hasar gören Kayalık Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Parkı'nda yenileme çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi. Parkın yürüyüş yolları ve bankları yenilenirken, mahallede yaşayan çocukların talebi üzerine park içerisine futbol sahası da yapıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, parkta çocuklarla bir araya gelerek gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'ÇOCUKLARIMIZ KÜÇÜK BİR FUTBOL SAHASI İSTEMİŞLERDİ'

Yaklaşık iki ay önce düzenlenen bir etkinlikte Kayalık Mahallesi'ndeki çocuklarla karşılaştığını belirten Tutdere, çocukların kendisinden Necmettin Erbakan Parkı'na futbol sahası yapılmasını istediğini söyledi.

Tutdere, 'Bundan yaklaşık iki ay önce bir etkinlik sırasında çocuklarımızla karşılaşmıştık. Özellikle Kayalık'taki çocuklarımız Necmettin Erbakan Parkı'na küçük bir saha istemişlerdi. Bir futbol sahası istemişlerdi ve biz de bugün çocuklarımızla beraber o sahamızın ve parkımızın iyileştirme çalışmalarının sonuna gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

'PARKIMIZ DEPREMDE BÜYÜK BİR HASAR ALMIŞTI'

Necmettin Erbakan Parkı'nın mahalle ve bölge açısından önemli bir alan olduğunu ifade eden Tutdere, depremde yürüyüş yolları ve bankların büyük ölçüde hasar gördüğünü belirtti.

Tutdere, 'Bu parkımız buradaki mahallemiz için, bölgemiz için çok önemli bir parktı. Depremde tabii büyük bir hasar almıştı. Yürüyüş yolları tüm banklarıyla beraber büyük bir hasar almıştı. Burayı tamamen baştan sona yeniledik ve içine de, ortasına da çocuklarımızın talebini ve isteğini karşılayacak şekilde bir saha yaptık' ifadelerini kullandı.

'HEM DİNLENME HEM SPOR HEM DE SOSYALLEŞME ALANI OLACAK'

Yenilenen parkın çocukların spor yapabileceği, mahalle sakinlerinin ise dinlenebileceği ve bir araya gelebileceği bir alan olacağını belirten Tutdere, şöyle konuştu:

'Çocuklar burada bol bol spor yapacaklar, top oynayacaklar ve parkımız yine halkımız için, burada yaşayan tüm hemşehrilerimiz için hem bir dinlenme alanı hem bir spor alanı hem de bir sosyalleşme ve sohbet alanı olacaktır.'

'TÜM MAHALLELERİMİZE EŞİT VE ADİL HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Adıyaman Belediyesi olarak bütün mahallelere eşit ve adil biçimde hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade eden Tutdere, Kayalık Mahallesi'ndeki çalışmalarda emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

Tutdere, 'Biz Adıyaman Belediyesi olarak tüm mahallelerimize eşit ve adil bir şekilde her alanda hizmet götürmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün de yine Kayalık Mahallemizde yapmış olduğumuz çalışmaların bir sonucunu alıyoruz. Burada emek veren Park Bahçeler Müdürlüğü'ne, tüm ekiplerine de teşekkür ediyoruz. Çocuklar, hayırlı olsun' dedi.

'MUTLU OLAN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE BÜTÜN YORGUNLUĞUMUZ GİTTİ'

Göreve geldikleri günden bu yana çocukların yüzünün gülmesi ve kent halkının mutlu olması için çalıştıklarını belirten Tutdere, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Biz göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımızın yüzü gülsün, halkımız mutlu olsun diye gece gündüz demeden çalıştık. Bugün de burada böyle cıvıl cıvıl, gözleri çakmak çakmak mutlu olan çocukları görünce bütün yorgunluğumuz gitti ve biz çocuklarımız için, halkımız için aynı heyecanla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynak : PERRE