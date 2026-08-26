Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yürüttüğü denetimlerde avcıların belgelerini ve avlanma faaliyetlerini titizlikle inceledi. Yapılan kontrollerde avcılığın yasal çerçevede sürdürülmesi, doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflendi.

Yetkililer, avcılığın yalnızca mevzuata uygun şekilde yapılmasına izin verildiğini vurgulayarak, ekosistemin dengesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

DKMP ekiplerinin sahada düzenli olarak gerçekleştirdiği bu çalışmaların, hem kaçak avcılığın önlenmesine hem de doğal yaşam alanlarının korunmasına önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Adıyaman'da yürütülen av koruma faaliyetlerinin, bölgedeki yaban hayatının geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

Kaynak : PERRE